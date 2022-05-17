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Enflasyon farkını ben de alacak mıyım?

4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım? Faik

Enflasyon farkı, memurlar ile memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yapılan altışar aylık zammın, zammın geçerli olduğu döneme ilişkin gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde memur ve memur emeklilerine veriliyor.

Örneğin, memur ve memur emekli aylıklarına 2022 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin ilk altı aylık dönem için yüzde 7.5 ve 2021 Temmuz-Aralık döneminde ortaya çıkan enflasyona göre yüzde 23.45 oranında enflasyon farkı zammı yapıldı. Ocak-Haziran 2022 döneminde tüketici enflasyonunun yüzde 40 oranında gerçekleşmesi durumunda, temmuz-aralık dönemine ilişkin olarak toplu sözleşme gereği yapılacak zamdan ayrı olarak yüzde 32.5 enflasyon farkı verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre tüketici enflasyonu oranında artırılıyor.

Bu bağlamda, Temmuz 2022'de emekli aylığınız, Ocak-Haziran 2022 dönemine ilişkin olarak gerçekleşecek tüketici enflasyonu oranında artacak. Ocak-Haziran 2022 döneminde tüketici enflasyonunun yüzde 40 oranında gerçekleşmesi durumunda, emekli aylığınıza yüzde 40 oranında zam alacaksınız.

7.000 günü tamamlayınca tazminata hak kazanır mıyım?

1979 Mart doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2005 Eylül. 7.000 prim günümü doldurmama 1.975 gün var. 25 yıl için ise 8 yıl. 5.5 yıl sonra 7.000 günümü doldurursam kıdem tazminatına hak kazanır mıyım? B.U.

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) şartlarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar, 7.000 prim gününü tamamladıklarında ya da 4.500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış oluyorlar. Buna göre de 7.000 prim gününü tamamlayan ya da 4.500 prim günüyle 25 yılık sigortalılık süresini dolduran, kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor.

Siz de 7.000 prim gününü tamamladığınızda kıdem tazminatına hak kazanarak kendi isteğinizle işten ayrılabilirsiniz.

İşten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

Emekli oldum, 13 yıldır ayrı bir şirkette çalışıyorum. İşten ayrılsam tazminat alabilir miyim? A.G.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde, iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshinde haklı sebepler olarak sayılan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebeplerden birine bağlı olmaksızın işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Emekli oldum, 13 yıldır ayrı bir şirkette çalışıyorum. İşten ayrılsam tazminat alabilir miyim? A.G.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde, iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshinde haklı sebepler olarak sayılan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebeplerden birine bağlı olmaksızın işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.