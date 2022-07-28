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Temmuz zammından faydalanabilecek miyim?

21 Haziran 2022 tarihinde emeklilik dilekçemi verdim. 26 Haziran'da mektup geldi, 3.290 TL bağlanacak aylık tutarı. Temmuz'daki 42.35 enflasyon zammından faydalanabilir miyim? Ali K.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren bağlanıyor. Bu bağlamda 21 Haziran 2022 tarihli başvurunuza istinaden emekli aylığınız 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

Emekli aylıkları, emeklilik başvurusunun yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Yılın ilk altı aylık döneminde bağlanan aylıklara bir önceki yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon oranında yapılan ocak ayı zammı, yılın ikinci altı aylık döneminde bağlanan aylıklara önce ocak ayı zammı, sonra ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon oranında yapılan temmuz zammı ilave ediliyor.

26 Haziran'da, temmuz zammının oranı henüz belli değildi. Dolayısıyla size bildirilen aylığın hesabında dikkate alınmamış olması kuvvetle muhtemel. Bu durumda bildirilen aylığınız Temmuz'daki 42.35'lik zam oranında artırılacaktır.

İsteğe bağlı sigortalı olmalı mıyım?

01.10.2020-31.12.2021 tarihleri arasında sigortalı çalıştığım işyerinden pandemi nedeniyle ayrıldım. İsteğe bağlı sigorta konusunda bilgi almak için SGK sosyal güvenlik merkezine gittiğimde görevli, “sigorta prim süresi ve emeklilik yaşı nedeniyle isteğe bağlı sigorta yaptırmanın acil bir konu olmadığını ve daha sonra da yaptırabileceğimi” söyledi. 07.11.1995 doğumluyum. İsteğe bağlı sigortayı hemen yaptırmalı mıyım, daha sonra sigorta yaptırmam benim için dezavantaj yaratır mı? Erhan A.

Bence de isteğe bağlı sigortalı olmak için acele etmenize gerek yok. 60 yaşınızdan önce emekli olmanız mümkün değil. Bunun için de önünüzde 33 yıl var. 33 yıl, 11.880 gün demek. 4/a statüsünden emekliliğiniz için en fazla 7200 gün, 4/b statüsünden emekliliğiniz için ise 9000 gün gerekiyor.

İsteğe bağlı sigortalı olarak ödeyeceğiniz aylık prim tutarı 2.070 lira. Bu tutar bugün itibarıyla geçerli olan tutar. Asgari ücret arttıkça, asgari ücrete bağlı olarak ödeyeceğiniz prim tutarı da artacak. Prim gününüzü çalışarak tamamlama olasılığı varken cebinizden prim ödemenize şimdilik gerek olmadığını değerlendiriyorum.

Geçmişe dönük yetim aylığı ödenir mi?

Babam 2021 Aralık ayında vefat etti. Yetim aylığı hak sahipliğim doğuyor, ancak ben yeni başvuru yaptım. Geçmişe dönük maaş ödenir mi? Nesrin Ö.

Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak dul ve yetim aylıkları; sigortalının ölüm tarihini, hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılıyor. Malullük veya yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıkları da, sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlatılıyor.

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması ile yeniden hak sahibi niteliğinin kazanılması halinde ise başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanıyor.

Bu bağlamda, babanızın vefat ettiği 2021 Aralık ayında hak sahibi olma niteliğini taşıyor idiyseniz, aylığınız babanızın ölüm tarihini izleyen aybaşı olan 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanır. Birikmiş aylıklar toplu ödenir.