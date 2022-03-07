Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Vaktini bekleyen hep geç kalır…

Lider Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında kazansaydı efsane sezonunda 3 ezeli rakibini de İstanbul’da devirmiş, Kadıköy saltanatının üstüne de çizgi çekmiş olarak kupaya yürüyecekti. Bu sefer de direkten döndü diyelim.

Evvela Djaniny hamlesinin gecikmesinin maçın sonucunu çok büyük etkilediğini söyleyerek başlamak lazım.

Bunun altını özellikle çizmemin nedenleri var;

1- Form durumu olarak sezonun en zirvesini gördüğü şu dönemde çok farklı meziyetlere sahip Djaniny’i 65’e kadar kullanmamak Trabzon’a çok büyük zaman kaybettirdi.

2- Kırmızı kart ve hemen arkasından gelen gol Fenerbahçe’yi dağılma seviyesine getirmişken sağa ve sola bu kadar iyi deplase olan bir oyuncunun hiç değilse ikinci yarının başında sahaya inmesi gerekirdi.

3- Rakibin enerjisine doğru karşılık veremeyen bir Bakasetas’a hiç gerek kalmamıştı. Kouassi bile olurdu ama kenardaki en büyük potansiyel açık ve net Djaniny idi. Girdikten sonra da kanıtladı zaten. 84’te bir lütuf gibi bıraktığı o pasta Nwakaeme topu inanması güç şekilde direğe değil de içeri vursa bu yazının formatını bile değiştirirdi.

1-1’DEN SONRAYA KALAN İŞLER

Peki Abdullah Avcı o değişiklikleri olabildiğince geciktirerek neyi amaçladı?

Takımı ilk yarı topa sahip olma noktasında zafiyet gösteriyordu. Set oyunu kurmada ve hücumdaki final paslarında sıkıntılar vardı. Fenerbahçe geçişte etkili kontralarla tehlikeli geliyordu. 2-3 tane çok ciddi şans buldu Fenerbahçe.

Devrede muhtemelen topa daha fazla sahip olmaya, tempoyu kontrol etmeye ve set oyununa yüklenmeye konsantre oldu. Evet başarılı da oldu ama golü duran toptan yedi. Bakasetas’ın paylaşımda adamını kaçırmasıyla alışık olmadığı bir gol yedi Trabzonspor.

1-1’e kadar yapılması gerekeni 1-1’den sonraya bırakan ‘LİDER’ geç kaldı. Son 10-15 dakika şansı da yaver gitmeyince maçı vermemenin haklı gururunu yaşayan Fenerbahçe oldu.

Ama kıran kırana gidene bir şampiyonluk yarışı olsaydı ligimizde Kadıköy’de 1 puana ‘eyvallah’ diyen de Trabzonspor olurdu net.