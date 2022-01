PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Dizilerin reyting mücadelesi

Sevgili okuyucularım, 2022'nin 2'nci haftası olmasına rağmen bazı diziler ve programlar yılbaşı arasından çıkmadılar ve henüz yayına dönmediler. FOX'un önemli dizisi ‘Mahkum' sahadaki yerini alırken 2022'ye birincilikle giriyor. Kanal D ekranında ilgi ile izlediğimiz, Balçiçek ile Sohbet'e Geldik bu sezon aldığı konuklar ve güzel sohbetlerle pazar günleri içimizi ısıtıyor. En son 26 Aralık 2021 pazar yayınlanan program 3 haftadır ara vermiş durumda olmakla beraber, seyircisinin programa olan özlemi devam ediyor. Sanırım Balçiçek ile Sohbet'e Geldik önümüzdeki haftalar içerisinde tekrar Kanal D ekranında yerini alıp, sımsıcak sohbetlerle her pazar yayınlarına devam edecektir. Rotamızı FOX'ta her pazar yeni saati olan saat 14.00'de olan ‘Benden Söylemesi'ne çeviriyoruz. Merve Yıldırım'ın yıllardır başarı ile hazırlayıp sunduğu program harika gidiyor. FOX Haber Merkezi'nin programı olan Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi aldığı başarılı reytingler ile dikkat çekiyor. Yaz sezonu FOX Haber Merkezi'nin sabah haberlerini sunan Merve Yıldırım son zamanlarda yaptığı programlarla önemli alkışlar alıyor. Her hafta gündemdeki konu başlıkları ile nabızları ölçen program bende zevkle kaçırmadan izliyorum. ‘Orta Sayfa' ile devam ediyoruz. Yıllardır haber mutfağının Genel Yayın Yönetmenliğini ve hocalığını yapan Doğan Şentürk, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga gibi ülkemizin en önemli spikerleri yetiştirdi. Çok başarılı hoca 14 yıldır FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliğini yaparken, reytinglerde uzak ara birinci olarak yıllardır mükemmel bir performans yakaladı. Şimdilerde ise ‘Orta Sayfa' ile yeni bir ekran sayfası açmış oldu.

Moderatörlüğünü yaptığı programın yorumcuları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Murat Yetkin ve Çiğdem Toker. Çok güzel reytinglerle gidiyorlar. Program özellikle (abc-1 20 plus) yani reklam verenin en çok önemsediği kulvarda ve (ab) kategorilerde önemli başarı yakalayıp, seyirciden tam not alıyor. İlk kez TV tarihinde agresif intiba bırakmadan, tartışmadan, herkesin kendi fikrini beyan ederek, tatlı sohbetler yapılıyor. Böylelikle formata da bir yenilik gelmiş oldu. Televizyonculuk inisiyatifini Doğan Hoca iyi sürdürerek gelecek günlerde daha çok reytingler almayı bilecektir. Pazar akşamları yayınlanan ‘Yargı' dizisi ise tam bir senaryo zenginliği yaşıyor. Özellikle tüm kategorilerin izlediği dizi, önemli reytingler almaya devam ediyor. ‘Teşkilat' ve ‘Yargı' dizileri arasında çekişmeli bir o kadar rekabet dolu senaryoların fazlalaşacağı önümüzdeki günlerde aşikardır. Haftanın 7 akşamı diziler arasında reyting mücadelesinden inşallah izleyici kârlı çıkar. Saygıdeğer izleyicimizin 2022'i yılı inşallah geçer umuduyla. Sevgi ile kalın…