Eyyy nobel

Sırf bu yıl…

Sedef Kabaş atasözüyle asrın liderimize hakaret etti diye hapse atıldı.

9 yaşındaki çocuk Akp mitinginde kürsüye çıkarıldı, eline mikrofon tutuşturuldu, Chp genel başkanına “hain” diye bağırtıldı.

14 yaşındaki çocuk, asrın liderimize hakaret etti diye, evinden polisle aldırıldı, savcıya götürüldü, üç yıl hapsi istendi.

Kaç yüz bin kişi olduğunu bilmediğimiz sayıda kaçak Suriyeli, vatandaş yapıldı, seçmen yapıldı.

Kaç yüz bin kişi olduğunu bilmediğimiz sayıda kaçak Afgan, kamyon kasalarına yüklendi, şehirlerimize boşaltıldı.

e-devlet üzerinden ikametgah adreslerini kontrol edenler, evlerine Suriyelilerin Afganların kaydedildiğini gördü.

Sosyal medyada yayınlanan “Sessiz İstila” mini filminin yapımcısı gözaltına alındı.

Cahil cühela Suriyeliler Afganlar vatandaş yapılırken, pırıl pırıl hekimlerimize kapı gösterildi, “gidiyorlarsa gitsinler” denildi.

Millet yağmurda ayazda ucuz ekmek kuyruğunda bekleşiyor, hava kararınca pazarda çıkma sebze topluyor… Asrın liderimiz “manda yoğurduna Medine hurması doğrarım, kestane balı dökerim, bana bakraçla geliyor, tavsiye ederim” dedi.

Tarikat vakıfları milleti dolandırırken, çocuklara tecavüz ederken, 50 yıldır özgür bireyler yetiştiren Nesin Vakfı'nın banka bağış hesapları bloke edildi.

Osman Kavala'ya müebbet verildi.

Can Atalay, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman tutuklandı, 18'er yıl hapis verildi.

Soma'da katledilen gariban madencilerin gönüllü avukatlığını üstlenen Selçuk Kozağaçlı'ya 12 yıl hapis verildi.

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası verildi, siyasi yasak getirildi, sembolik de olsa Silivri cezaevi'ne sokulup çıkarıldı.

Sezen Aksu dini değerleri aşağıladığı palavrasıyla linç edildi, organize suç duyuruları yağdı.

Genco Erkal'ı asrın liderimize hakaret etti diye, hapse atmaya çalıştılar.

Hayko Cepkin, Yeni Türkü, Teoman, Haluk Levent gibi sanatçılarımızın katılacağı AnadoluFest yasaklandı.

Tarikatların şikayeti üzerine “manevi değerlerimize uygun olmadığı, ahlaki olmadığı” gerekçesiyle, konserler yasaklandı.

Anayasa'ya aykırı şekilde, silahlı güç haline getirilen, gayrinizami harp eğitimi veren, devlet adına silah ticareti yapan, uluslararası ilişkileri muamma olan Sadat, bizzat hükümet tarafından korunuyor, devletin zirvesinde oturtuluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturulmasına, hatta konuşulmasına bile izin verilmiyor.

Asrın liderimiz televizyon ekranlarında millete “sürtük” dedi.

Sansür yasası çıkarıldı, sayın hükümetimizin işine gelmeyen haberlere “dezenformasyon” denilerek, üç yıl hapis isteniyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini ve kadın cinayetlerini protesto eden kadınlara bibergazı sıktılar, yerlerde sürüklediler.

Hekimlerin öldürülmesini protesto eden hekimlere bibergazı sıktılar.

Gülşen'i hapse attılar.

Profesör Celal Şengör'ü hapse atmaya kalkıştılar.

Ümit Zileli uçakta gözaltına alındı.

Sudan cumhurbaşkanını eleştiren Nihat Sırdar, galiba bizim cumhurbaşkanını eleştiriyor diye gözaltına alındı.

Enflasyon rakamlarını doğru açıklayan Enag'a soruşturma açıldı.

Polis akademisi korosu, polis üniformalarıyla Akp'nin seçim şarkısını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği başkanı, hapse atıldı.

Ekmek üreticileri sendikası başkanı, hapse atıldı.

Akp'ye biat etmeyen herkese terörist diyorlar… Suriyeli terörist kadın sınırımızı kaçak geçip, kaçak olarak İstanbul'a gelip, kaçak Suriyelinin evine yerleşip, kaçak Suriyelinin tekstil atölyesinde işe girip, kaçak Suriyelinin korsan taksisiyle keşif yapıp, kaçak Suriyeliden bomba alıp, İstiklal Caddesi'ni havaya uçurdu.

Tarikat şeyhinin henüz 6 yaşındaki öz kızını, 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, bebeğe gelinlik giydirildiği, bebeğin yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı, 14 yaşında gerdeğe soktukları, 16 yaşında hamile kaldığı, doğum yaptığı… Sayın hükümetimizin bu görülmemiş sapıklığı iki yıldır örttüğü, sapıklara dokunmadığı ortaya çıktı.

Montrö konusunda görüşlerini dile getiren emekli amiraller gözaltına alındı, ayak bileklerine elektronik pranga takıldı.

Demans hastası olduğu halde, artık nerede bulunduğunu bile idrak edemediği halde, kaburgası kırık vaziyette hapiste tutulan, 85 yaşındaki Vural Avar, demir parmaklıkların arkasında vefat etti.

Aralarında, varlığıyla onur duyduğumuz Çetin Doğan'ın da bulunduğu, 80 yaşındaki 90 yaşındaki kahraman generallerimiz amirallerimiz, sahte belgeyle, sahte tanıklarla, düşman esirlerine bile reva görülmeyen muameleyle, hapiste tutuluyorlar, anayasal hakları çiğneniyor, Anayasa Mahkemesi ısrarla bu davaya bakmıyor.

Hdp eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin “hakları ihlal edildi” kararına rağmen, yıllardır hapiste tutuluyorlar.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Profesör Ümit Özdağ'ın da bulunduğu 34 muhafelet milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gönderildi.

Yenilik Partisi genel başkanı Öztürk Yılmaz “devlet büyüklerimizi eleştirdiği için” bıçaklandı.

Doğru Parti genel başkanı Rifat Serdaroğlu, asrın liderimizin oğlunu eleştirdiği için hapis cezası aldı, illa cezaevine sokuldu.

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verildi, siyasi yasak getirildi, yetmedi, terör örgütü soruşturması açıldı.

★

18-35 yaş grubuyla ilgili araştırma yayınlandı, her 10 gencimizden 9'u mutsuz, her 10 gencimizden 8'i, yarınımız bugünden daha kötü olacak diyor, gençlerimizin en büyük hayali bu ülkeden çekip gitmek… Değiştirme imkanınız olsa neyi değiştirirdiniz diye soruluyor, her 10 gencimizden 3'ü “ülkeyi” diyor.

★

Hal böyleyken…

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımız, bizzat başvuru yaparak, asrın liderimizi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

★

Faiz sebep enflasyon neticedir tezine Nobel Ekonomi Ödülü'nü vermediler… Memleket bu kadar huzur ve barış içinde yönetilirken, Nobel Barış Ödülü'nü de vermezlerse, ayıp artık hakikaten!