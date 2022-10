PAYLAŞIM Yazıları büyüt

20 yıl ne ki bakın en son ne kayboldu!

2002'de başlayan AKP döneminde Cumhuriyetimizin 273 kuruluşunda hisse senedi, varlık satış devri işlemleri yapıldı. 268 kuruluşta devletin, yani bizim tek kuruş payımız kalmadı!

Fabrika yapan fabrikalar gitti. Limanlar gitti. SEKA arazileriyle birlikte gitti. TEKEL'imiz, gübre üreten şirketlerimiz kayboldu.

Madenlerimiz, maden fabrikalarımız, şeker fabrikalarımız kaybedildi.

Bölüm bölüm THY'nin hisseleri gitti. Kıbrıs Türk Havayolları gitti.

Sümer Holding fabrikaları, arazileri kayboldu.

Türk Telekom Lübnanlı'ya gitmiş gibiydi, Lübnanlı dolandırıcı çıktı. Kasadaki paralarla kayboldu.

İstanbul Hilton Oteli, Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina ve Yat İşletmeciliği, Ataköy Turizm gitti. Büyük Ankara Oteli, Büyük Efes Oteli, Büyük Tarabya Oteli halkındı, kaybolup gitti.

Araç muayene işini bile sattılar.

Boğaz'a nazır kupon arazilerimiz vardı, kayboldu.

Çok stratejik kurumdu, yerliydi, milliydi. PETKİM gitti.

Tank-Palet gitti.

2021'de bir yurttaş CİMER'e, “AKP döneminde satılan kurum ve fabrikalarımızı” sordu. CİMER'den yanıt geldi:

* Seyitömer, Kangal, Yatağan, Çatalağzı, Yeniköy, Orhaneli, Tunçbilek, Soma Termik santralleri.

* Ataköy, Beyköy, Çıldır, İkizdere, Kuzgun, Mercan, Tercan, Murgul Hidroelektrik ve Denizli Jeotermal Santralleri.

* Kırşehir, Turhal, Çorum, Elbistan, Muş, Erzincan, Erzurum, Afyon, Bor ve Alpullu Şeker fabrikaları.

* Adana, Ballıca, Bitlis, İstanbul, Malatya, Tokat Sigara ile memleketteki tüm tuzlalar.

* Mazıdağ Fosfat tesisleri, Adıyaman İşletmesi, Malatya İşletmesi, TÜMOSAN işletmesi, Bakırköy Konfeksiyon Sanayi, Çanakkale Sentetik Deri, Diyarbakır İşletmesi, Beykoz Deri Kundura, Sarıkamış Ayakkabı işletmesi.

* Mersin, İskenderun, Samsun, Bandırma, Derince, Salıpazarı (Galataport), Tekirdağ, Çeşme, Kuşadası, Dikili, Trabzon limanları.

* Seyitömer, Güney Ege, Yeniköy, Bursa Linyitleri, Murgul Bakır, Samsun Bakır, Sakarya Traktör Sanayi, Ereğli Demir ve Çelik, Gübre fabrikaları, PETKİM, Türk Telekom, TÜPRAŞ, SEKA Kağıt fabrikası.

Hepsi çalışıyor, üretiyor, kazanıyor, kazandırıyordu. Bizimdi, değerliydi, çocuklarımızın, bu memleketin geleceğiydi.

Hazine bakanı Nebati gibi bir uyandık, 20 yıl geçmiş! Gözlerimizi ovuştururken baktık, malımız, mülkümüz, koca koca fabrikalarımız, tesisler, araziler hepsi kaybedilmiş!

128 milyar dolar var denilen Hazinemiz'den bile 128 milyar dolar kayboldu. Kimi orada, kimi burada, kimi de inek içti, dağa kaçtı diyor!

Yavaş yavaş uyuşturulmuş gibi yavaş yavaş alıştık avuçlarımızdan kayıp, kaybolanlara. Hesap veren olmayınca, hesap sorma hakkı duygusu da kayboldu bizde!

Yuvarlanıp gidiyorduk ki, duyanların aklını kaybedeceği bir haber geldi.

Durumu anlatmaya; yok devenin hörgücü lafı yetmez…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında ‘inşa edilmiş görünen' Hazine'ye ait 70 bine yakın konutun kayıp olduğu ortaya çıktı!

Biz demiyoruz üstelik, Sayıştay'ın raporunda yazıyor.

Sayıştay müfettişleri Şehircilik Bakanlığı'nın hesaplarını incelerken Milli Emlak Otomasyon Projesi'nde yapılıp bitirilmiş 127 bin 286 kamu konutu buldular. Sonra akıllarına ‘daha güvenilir olduğu için' Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Bütçe Kanunu Gerekçesi'ne de bakmak geldi.

Baktılar… Konut sayısı orada 195 bin 114'tü! İki liste arasındaki fark ise 67 bin 828 konut…

(Türkiye'de konutlarda kat yüksekliği yönetmeliğe göre en az 2 metre 60 santim. 67 bin 828 konutu üst üste koysan valla aya gidersin! 176 kilometre uzunluğunda bir bina ediyor. Yani görmemek, kaybetmek mümkün değil.)

“Bozuk para değil ki, üç odalı beş odalı, salonlu, mutfaklı, helalı, banyolu, bizim vergilerimizle yapılmış konut bunlar. Hadi üçü beşi kayboldu diyelim, eh olur… 67 bin tanesi nasıl kaybolur” dediğinizi duyar gibiyim.

E be kardeşim yukarıda say say bitmeyen listedekiler kayboluyor, şaşırmıyorsun da 67 bin konutçuk için mi afallıyorsunuz?

Neyse…

Sayıştay'ın kelle koltukta inceleme yapan müfettişleri bu durumu sorunca, şöyle denilmiş onlara: Kamu kurumlarının kullanımına bırakılan konutlarla ilgili kayıtlar eksik tutulmuş, pardon!

İster inaaan, ister inanma…

İstersen üzerine soğuk su iç göğsün kabarsın. 67 bin konutun kaybedilme başarısı gösterilen, dünyada biricik ve çok değişik bir memlekette yaşıyorsun, gurur duy!