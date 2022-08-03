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eee-Devlet!

Bakan Yanık, 2021 Ağustos ayında muhalefetin eleştirilerini ti'ye alarak, “İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor, farkındayım ama kusura bakmayın biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz” demişti.

Devam etti tarihe geçti: “Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez! Tam aksine Türkiye, AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır!”

Hem milli gelir, hem fakirlerin sayısı nasıl katlanıyor peki? Bana sorma!

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı 2021 Aralık ayında, “Aile ve toplum yapısının güçlendirilmesi adına hayata geçirdiğimiz Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 3 milyon 600 bin haneye ulaştık” dedi.

Muhalefet soru önergesi vermiş, ‘Türkiye'deki yoksulluk ne alemde' diye sormuştu. Bakan Yanık Ocak 2022'de yanıtladı: “Türkiye'de yoksulluk azalıyor! Mutlak yoksulluk oranında yıllar itibarıyla ciddi düşüş sağladık!”

Haziran 2022'de Aile Sosyal Destek Programı'na başvurular başladı müjdesini vererek şunu dedi: “4 milyon haneye 15 milyar liralık maddi destek sağlanacak. Daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanacak!”

Twitter hesabından Temmuz 2022'de açıklama yaptı bakan: “Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamıza özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar, diğer bağımsız çalışanlar, tüm emekliler, dul ve yetimler de başvuru yapabilir! Haydi e-Devlet'e!”

Muhalefetle maytap geçen, ‘yoksulluk ve mutlak yoksulluk AKP sayesinde düşüyor' müjdesiyle memleketi sevince boğan ailemizin bakanı, azalırken artan(!) rakamlar verince çorba etti aklımızı.

Aralık 2021'de 3 milyon 600 bin muhtaç hane demişti, aradan bir yıl geçti 4 milyon haneye çıkardı!

Eee sadece 400 bincik artmış, bir kilo unun fiyatı bile yüzde 477 artmış ne var bunda diyenlere yanıt verelim… 400 bin hane çarpı 4 eşittir 1 milyon 600 bin! Üstelik Hint fakiri değil, Türk fakiri!

Her müjdeye sevinenler sizin anlayacağınız; memleketteki hanelerden 400 bini daha rahmetli Özal'ın icat ettiği AKP'nin neredeeen nereye getirip çağ atlattığı fak fuk fonluk olmuş…

Bu işlerin bakanına göre durum öyle süper ki… Refahı daima halkla(!) paylaşan AKP hükümeti sayesinde hiçbir gelirleri olmayan mutlak yoksulları bırak, özel sektörde çalışıp ücret alanlar, esnaf olanlar, sanatkar olanlar, emekli maaşı alanlar ama bir türlü yoksulluktan yırtamayanlar bile muhtaç hale geldi!

Muhalefetten soru soran gazetecilere kadar herkese ayar veren Aile bakanımız bu yazıya da sinirlenebilir diye dünya liderimizin 1 Ağustos'ta yaptığı mühim açıklamasını sona sakladım…

“Devletin imkanlarını her kesimden vatandaşlarımızla paylaşarak, sosyal adaleti ve gelir dağılımındaki dengeyi koruma hassasiyetimizden taviz vermedik. Sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payını bu yıl yüzde 5'in üzerine çıkartarak, 146 milyar liraya yükselttik. Artık sosyal yardımları sadece mutlak yoksullukla sınırlı tutmayıp, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin imkanlarının adil dağıtım aracı olarak kullanıyoruz! Bu kapsamda doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden kadınlardan öksüz, yetimlere kadar 49 farklı düzenli yardım programımız için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık!”

Dillerinden düşürmedikleri mutlak yoksulluk ne, kime mutlak yoksul denir diyenleri aydınlatayım…

Kapıda araba değil, karın doyuracak refah düzeyini rüyasında görenlere denir! Mutlak yoksul dedikleri; doğumdan ölüme 49 çeşit yardıma muhtaç ettikleri, maharetli komşusuna ‘yardım için eee-Devlet'e nasıl girecem bi gösteriver' diyen sen oluyorsun!