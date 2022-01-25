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Fatura…

2014 yılında CHP'li Umut Oran, dönemin Enerji Bakanı'na önerge verip şunları sordu:

“Bu dev binanın kurulu elektrik gücünün 10 bin kVA(Kilovolt amper) olduğu söyleniyor, doğru mu? Yapının aylık elektrik tüketiminin 1 milyon 800 bin kilovat saat olacağı söyleniyor, doğru mu? Doğru değilse, 300 bin metrekare üzerinde kurulu, 35 bin metrekare kapalı alanı olan, 1150 odalı yapının aylık elektrik tüketimi ne kadar?”

Yanıt gelmedi!

Isıtma-soğutma sistemleri, iç ve dış aydınlatma gibi faktörler de katılınca Şubat 2015'te gelen ilk faturada, 1 milyon 140 bin 567 lira ‘ödenecek' yazıyordu!

2016'da binanın yıllık ısınma faturası 3 milyon 200 bin 196 lira, elektrik faturası ise 9 milyon 672 bin 688 lira oldu.

Aralık 2018'de CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, dev yapının bir aylık elektrik tüketiminin 89 bin 262 kilovat olduğunu elindeki fatura örneğinden okuyup, gelen aylık faturanın 1 milyon 149 bin 805 lira 18 kuruş olduğunu söyledi. Kimse, ‘bu yalandır' demedi!

Dev yapıda 2019 yılında kullanılmak üzere 2 milyon 600 bin kilovatsaatlik elektrik alımı ihalesi açıldı.

2021 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapının yıllık elektrik giderini açıkladı, “Elektrik faturası günlük 60 bin, aylık 1 milyon 800 bin, yıllık ise 21 milyon 600 bin lira oldu” dedi. Bu açıklamaya da itiraz edilmedi.

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Son 4 yılda elektriğe yapılan zam oranı yüzde 370'i geçmişti ki, 2022'ye dakikalar kala rekor bir zam daha bindi! Zam değil, kademeli sistem denildi adına! 150 kilovata kadar yüzde 50 kademe, sonrasına ise Allah ne verdiyse!

Zamdan önce 200 lira elektrik parası ödeyen bir yurttaşın kademeli faturası 349 liraya, 500 lira ödeyenin faturası 1021 liraya, 750 lira ödeyenin faturası 1584 liraya, 1000 lira ödeyenin faturası da 2 bin 143 liraya fırlayacak!

Tuhaftır, ocak ayında elektrik ve doğalgaz faturaları gelmeye başlayınca evlerden, işyerlerinden “kahkaha” sesleri yükseldi memlekette!

Faturadaki rakamlara inanamayan yurttaşlardan bazıları tavandaki lambada, duvardaki yadigar saatte, aile fotoğrafının çerçevesinde, masadaki vazoda ‘gizli kamera' aradı! “Şaka herhalde, pijamalarla Acun'un 8.5 kanalındaki ‘Oynat Bakalım'ına çıkmayalım bir de” dedi!

Kamera falan yoktu!

Milletin kafasında nur gibi bir ışık yanınca faturayı kapan, memleketin çeşitli kentlerinde soluğu fatura gönderen şirketlerin önünde aldı!

Yetkililer faturaları kendilerine doğru sallayanları görünce tırsıp yazılı açıklama yaptı: “2022'nin Ocak ayında gelen faturaların yüzde 80'i 2021 Aralık tüketimine ait. Yani zamsız! Yüzde 20'lik bölümü ise zamlı tarifeden olabilir. Herkesin içi rahat olsun, kimseye kazık atılmadı!”

“Tamam o zaman” diyerek katlayıp faturayı ceplerine koyanlar geri dönüyordu ki, kalabalığı görüp gelen mahallenin delisi elindeki eski direksiyon simidini çevire çevire şöyle bağırdı arkalarından: Daha dur bakalım bunlar iyi faturalar. Şubat ayında gelecek faturalarda daha neler olacak?

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Dev yapı, dev yapı dediğimizi anladınız siz; itibardan tasarruf olmaz sarayı…

Sarayımıza 2021 yılına ait en son elektrik faturası aylık 1 milyon 800 bin lira gelmişti… Tüketim 150 kilovatın üstünde olduğu için(!) mecburen ‘kademeli sistemin' yüzde 125'lik kısmına giriyor. Haliyle ve de basit bir hesapla o fatura en az 5 milyon liraya çıkacak! Bu yıl başka zam gelmezse yapının sadece elektrik masrafı 60 milyon lira olacak…

Eee ‘eşitlik' olan memlekette, zamlar Saray maray dinlemiyor!

Şimdi siz, “Zamdan önce 500 lira elektrik parasını zar zor ödüyordum, 1021 lira olunca nasıl öderim” diye kara kara düşünüyorsunuz ya, sinirden pek düşünmediğiniz şeyi de, tıpkı mahallenin delisi gibi ben söyleyeyim!

Eve, dükkana gelen faturayı düşünmeyin sadece! Saray'a gelen zamlı faturayı da hep birlikte ödeyeceğiz! İsterseniz bütçe yaparken onu da yazın bir kenara!