PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kasa seviyesi yatay, bina seviyesi dikey Avrupa şampiyonu!

18 Nisan 2013… Erdoğan, AKP'nin İstanbul vekilleri ile kahvaltı yapıyordu, orada bir şeye çok sinirlendiği ortaya çıktı! Olayı vekiller anlattı:

“Zeytinburnu'nda yükselen ve İstanbul'un siluetini bozan 16/9 Kuleleri'ni görünce sayın Başbakan kahrolmuş! Sahibinden üst katları traşlamasını rica etmiş. Tıraş işi olmayınca gökdelen sahibine küsmüş! Biz de kendisine, (sizin haberiniz var sanıyorduk) deyince, (nereden haberim olsun? Yapılan her binadan benim haberimin olması mümkün değil! Yıldızları da sayamam ki) dedi.”

12 Mayıs 2013… Başbakan Erdoğan, Beşiktaş'ta Shangri La Bosphorus Otel'i açarken konuştu…

“Ben gerçek bir İstanbul sevdalısı olarak belediye başkanlığım döneminde emsal 15'ti (bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanını belirleyen oran) 3'e düşürdüm. Sabancı Kuleleri, İş Bankası kuleleri benim dönemimde yapılmadı. Bu anlayışa karşıyım. Bu zamana kadar her türlü zorluğa göğüs gerdim…”

27 Ocak 2017… Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Şehircilik Şurası'nda konuştu…

“Rant odaklı anlayışla şehir inşası gerçekleştiremeyiz. Ben dikey değil yatay mimariden yanayım! İnsanların şehirler üzerinde hakkı varsa şehirlerin de insanlar üzerinde hakkı var!

21 Ekim 2017… Cumhurbaşkanı İstanbul'da Şehir ve STK Zirvesi'nde konuştu…

“Biz bu şehre ihanet ettik! Hala da ihanet ediyoruz! Ben de bundan sorumluyum! Kibrit kutularına benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok! Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor! Gösteriş, şatafat ve hamiyetsizliğin yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz!”

***

Tam yerine denk geldi, manzara koyalım…

Erdoğan'ın 16/9 kulelerini traşlamadığı için küstüğü müteahhit, Erdoğan'ın mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin binalarını ‘bedelsiz' yapma işini üstlendi!

19 Ocak 2018… İstanbul siluetini bozduğu için mahkemeye verilen 16/9 kuleleri kurtuldu! Yargı kararını verince Erdoğan'ın görünce kahrolduğu gökdelenler traşlamaya gerek kalmadan yasal hale geldi!

***

21 Şubat 2019… Cumhurbaşkanı, Manisa mitinginde konuştu…

“Dikey mimariden uzaklaşalım!”

3 Ocak 2020… Cumhurbaşkanı Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda belediye başkanlarına konuştu…

“Bir ricam var. Şehirleşmede, inşaatların yapımında bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır! Eğer küçük hesaplar yaparsak inanın şehirlerimize ihanet etmiş oluruz! Yatay mimari ile şehirleşmenin ne olduğunu dünyaya gösterme imkanını bulmuş oluruz! Bizim göğe değil, toprağa daha yakın olmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Zaten sonunda gideceğimiz yer de orası değil mi?”

***

Erdoğan 1994 yılında İBB başkanı seçildi. Bu tarihten 2019'a kadar aynı zihniyet yönetti İstanbul'u! 25 yıl…

25 yılda ne oldu peki?

Yeni açıklandı… Türkiye, 150 metreden yüksek ‘dikey yapılar' sıralamasında 2021 yılı Avrupa birincisi oldu!

En fazla gökdelen bulunan ülkeler sıralamasında dünya 14'üncüsü oldu!

İstanbul 150 metreden yüksek gökdelen sıralamasında 48 ‘süper dikey yapısı' ile Avrupa'da birinci olurken, Ankara 11 gökdelenle 6'ncı, İzmir ise 6 gökdelenle Avrupa 9'ncusu oldu!

Neredeeen nereye yükseldik deyip dünyadaki en yüksek 10 gökdelenden biri de bizde diyecektik ki, üzgünüz… Araplar, Dubai'ye 828 metrelik Burç Halife'yi diktikleri için diyemiyoruz… Bize diktikleri kuleler dünyanın en yüksek 10 gökdeleninin yanında hakikatten “yatay mimari' kalıyor!

Durun, kahrolmayın hemen; üzülürüm valla!

Memleketimizin en baba ‘dikey yapısı' pek yakında İstanbul'da dikilecek karşımıza!

Devletin zirvesinde oturan Erdoğan'ın imzası ile İstanbul'a taşınma kararı verilen, devletin zirve kurumu Merkez Bankası'nın yeni binasının boyu 352 metre olacak!

Merkezin kasası tam takırken boyutundaki şatafat memleketimizin genel halini çok güzel anlatıyor doğrusu… Ayranımız yok içmeye, asansörle çıkarız artık boş kasaya!