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Zavallı İngilizler

İngiliz milleti bugünlerde tıpkı biz Türkler gibi zamlarla cebelleşiyor. Televizyonlarda enflasyon ve zam, gazete manşetlerinde hayat pahalılığı… İnternet sitelerinde binlerce ürünlük otomatik hesaplayıcılar; ürünü yazıyorsun önceki fiyatı, zamlı fiyatı, artışın yüzdesi şak diye gösteriyor!

Bizdeki gibi ‘kıraathane kültürü' olmadığı için publarda muhabbet dönüp dolaşıp, “Ne olacak halimiz” noktasına geliyor…

Pirinç mesela, yüzde 21 zamlandı! Margarine yüzde 24, tuvalet kağıdına yüzde 10, süte yüzde 14, ekmeğe yüzde 1 zam geldi. Pazarda brokoli 1.48 Sterlin'den 1.94'e fırladı! Domatesin kilosu yüzde 28'lik artışla 2.20'den, 2.83'e yükseldi.

Tanzim satış çadırına muhtaç durumdalar yani!

Mart 2021'de yüzde 0.7 olan yıllık enflasyon mart 2022'de yüzde 7'ye fırladı! Oysa İngiliz hükümeti, ‘en fazla yüzde 6.7 olur' diyordu! (Bizimkiler en fazla yüzde 9 olur demişti ama, resmi enflasyon bile yüzde 61 oldu!)

“Bu zamlar ayık kafayla çekilmez sir” diyen İngilizlerin içkisine de yüzde 5.7 zam geldi!

Başbakan Boris Johnson söz verip, “Darbeyi en kısa zamanda düzelteceğiz” dedi, İngiliz aristokratları hariç kimse inanmadı tabi!

Gözleri bizim ki gibi ışıldamayan İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, “Başbakanımız düşünüyor, planlıyor biz de o ne isterse yapıyoruz” demek yerine şunu dedi: “Birçok aile için endişe verici bir zaman. 29 milyar dolarlık fon oluşturduk onların yükünü hafifleteceğiz.”

Zavallı İngilizlerle ilgili bunca bilginin arasında dikkatli okur patates, soğan, domates, et, kıyma, süt, yumurta, meyve, ekmek, zeytinyağı, ayçiçek yağı, makarna gibi temel gıda ve tüketim ürünlerinin olmadığını fark etmiştir mutlaka!

Yok… Çünkü temel ürünlerin fiyatı ya çok az zamlandı ya da zeytinyağı, et, portakal ve yumurtada olduğu gibi ucuzladı!

12'li yumurta 2.07'den 1.98'e indi! Bir kilo dana kıyma 7.36'dan 6.61'e, portakalın kilosu 2.47'den 2.44”e düştü!

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Sterlin'le mi maaş alıyoruz birader, bize ne İngilizler'den… diyenler için memleket dolaylarından örnek vereyim…

Patates BİR YILDA yüzde 207 zamlandı.

Domates BİR YILDA yüzde 142 zamlandı!

Yumurta BİR YILDA yüzde 178 arttı.

Tuvalet kağıdı 11 AYDA düz hesap 100 lira zamlandı!

Salatalık yüzde 193, portakal yaklaşık yüzde 100, patlıcan yüzde 185, kırmızı et, tavuk eti yüzde 100, makarna yüzde 95, ekmek yüzde 100, süt yüzde 80 arttı. 5 litrelik ayçiçek yağı 2021'de 63 liraydı, 2022'de aynı marka, aynı litre yağ 269 liraya çıktı.

Biz mesela güya zeytinin anavatanı topraklarda yaşıyoruz, zeytinyağı bir yılda yüzde 100 arttı. İngiltere'de ise bu hayat pahalılığında 3.98'den 3.94 Sterlin'e geriledi zeytinyağı!

Portakalı son 5 yıldır hep daha ucuza yiyen İngilizleri, portakal fiyatı son bir yılda yüzde 100 artan portakal diyarı memleketimize getirsen, Başbakanları Boris'e İngilizce neler derlerdi acaba?

Son 19 yılda yüzde 2000 zam gelen rakıyı, Ramazan dolayısıyla saymıyorum bile!

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Can yakıcı bölümü sona sakladım!

Türkiye'de SON 1 YILDA iğneden ipliğe yüzde 100'lük, yüzde 200'lük ampul gibi zamlar gelirken, İngilizleri neredeyse sokağa dökecek o zamlar SON 5 YILIN ortalaması!