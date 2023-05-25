Almanya’da seçim bilgisayarı çalındı

Stuttgart Başkonsolosluğu’nda seçmenlerin kaydının tutulduğu bilgisayar çalındı. Aynı yerde seçimden bir gün önce, "Erdoğan’a evet“ oylarının basılı olduğu, sandığa atılmaya hazır oy pusulaları bulundu. Hamburg’da ise yerel bir gazeteci konsolosluk görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Almanya’nın Stuttgart Başkonsolosluğu'nda oy kullananların isimlerinin kaydedildiği, kimlerin oy kullanıp kullanmadığının listelendiği bilgisayar çalındı.

İki gün önce meydana gelen olayda, çalınan seçim bilgisayarı yaklaşık 4 saat sonra getirilip yine aynı sandık kurulunun masasına konuldu. Bu süre zarfında bilgisayarda neler yapıldığı bilinmiyor. Başkonsolosluğun ise yaşananların ortaya çıkmaması için partililere baskı yaptığı ileri sürüldü.

YAŞLI VE ENGELLİLERE HAZIRLANMIŞ

Yurt dışında oy verme işlemi 21-24 Mayıs'ta yapılırken seçimden bir gün önce “Erdoğan'a evet basılı“ oyların hazırlanmış olduğu görüldü. Oyları sayan ekibin içindeki CHP ve İYİ Partililer buna itiraz etti ve hazır mühürlü oylar tutanağa alınarak ayrıldı.

CHP ve İYİ Parti temsilcileri, hazır oyların yaşlı ve engelli kişilere verildiğini onların da hazır oyları sandığa atıp içeriden boş oyları çıkararak dışarıdaki AKP ve MHP'lilere verdiğini belirledi.

Bu arada konsolosluğun AKP'lilerin seçim odasına seçmenlerinin eksik fotoğraflarının tamamlanması için bir fotoğraf stüdyosu kurduğu belirtildi. Bu gelişmeler, başkonsoloslukta büyük tartışmalara neden oldu.

İKİNCİ SKANDAL

Hamburg'da da 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında, “Gazetecilere özgürlük“ tişörtü giyen Hamburglu yerel gazeteci Adil Yiğit, oyunu kullandıktan sonra gözaltına alındı.

Sandık görevlilerinden izin alıp fotoğraflarını çeken Yiğit’in konsolosluktan ayrılırken zafer işareti yaptığı için görevliler tarafından alıkonulduğu iddia edildi.

Zorla ifadesini alınan Yiğit’e tuttukları tutanağın zorla imzalatılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Yiğit’in konuyu avukatlarına duyuracağını belirtmesi üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.