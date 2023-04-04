Finlandiya resmen NATO’nun üyesi oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra İsveç ile birlikte NATO üyeliği sürecini başlatan Finlandiya, bugün resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra İsveç ile NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya, bugün Brüksel’de düzenlenen tören ile NATO’nun 31’inci üyesi oldu…

Rusya’nın bölgedeki hamleleri ve açıklamaları sonrasında tarafsızlığını bozan ve NATO’ya dahil olan Finlandiya’nın üyeliği böylelikle NATO’nun Rusya ile paylaştığı sınırın da yaklaşık 2 kat artması anlamına geldi. Bugün Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen etkinlikte Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gerekli belgeleri ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teslim ederek süreci tamamladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya’nın bloğa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stoltenberg, “Bugün Finlandiya ve yakında da İsveç, ittifakın tam üyesi olacaktır” dedi.

Önceki gün Kremlin, Finlandiya’nın NATO üyesi olması durumunda bazı önlemlerin uygulanacağını duyurmuş ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu da, bu üyeliğin Ukrayna ile olan gerilimi artıracağını dile getirmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin özel kalem müdürü Andriy Yermak da Telegram üzerinden, “Finlandiya doğru kararı aldı. NATO, Ukrayna için de kritik bir hedef” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya geçen yıl NATO üyelik sürecini birlikte başlatmış fakat İsveç’in üyeliği NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan’dan olumlu tepki almamıştı. Türkiye, İsveç’in terörle mücadelede yeterli işbirliği yapmadığını açıklayarak süreci bekletirken Macaristan da onay sürecini yavaşlatmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstroem, İsveç hükümetinin amacının Temmuz ayında Vilnius’ta gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde bir NATO üyesi olmak olduğunu dile getirdi. Billstroem, “Türkiye ve Macaristan meclislerinin üyelik sürecini daha fazla ertelemeleri için bir gerekçe yok” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da açıklamalarda bulundu. Niinisto, “Finlandiya’nın üyeliği İsveç’in üyeliği olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç’in üyeliği için yorulmak bilmeden çalışacağız” dedi.

LİTVANYA: FİNLANDİYA’NIN KATILIMI MÜKEMMEL BİR GELİŞME

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının mükemmel bir gelişme olduğunu belirterek “Finlandiya, çok ciddi bir askeri güce sahip ve askeri eğitimler konusunda da çok tecrübeli bir ülke” dedi.

Finlandiya bayrağının da Brüksel’de dalgalanmasından çok mutlu olacaklarını belirten Landsbergis, İsveç’in de katılmasıyla 32 NATO üyesi ülke olmayı umduklarını ifade etti.

ABD’DEN RUSYA’YA İRONİK TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesine kapılan Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasının yolunu açtığı için ironik biçimde teşekkür etti.

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Kısa süre sonra Finlandiya’yı İttifak’a, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Putin’e teşekkür edebileceğimiz tek şey olabileceğini söylemek istiyorum çünkü o bir kez daha saldırganlığıyla engellemeyi planladığı bir şeyin hızlanmasına yol açtı. Birçok ülkenin kendi savunmalarını kollamak ve ileriye dönük olası Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına vesile oldu” diye konuştu.

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