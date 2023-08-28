Libya’nın Dışişleri Bakanı’nın tepkiler üzerine Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi

İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü ortaya çıkan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ülkede kriz yarattı... Hem halktan hem de siyasilerden gelen tepkiler üzerine el-Menguş'un Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya’da yeni bir kriz yaşanıyor… İsrail’i tanımayan ve Tel Aviv ile diplomatik bir ilişkisi de bulunmayan Kuzey Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğünün ortaya çıkması ülkede kriz yarattı.

Halk ve siyasetçiler el-Menguş’un bu görüşmesine tepki gösterirken uluslararası kamuoyu, Libyalı diplomatın ülkeden kaçtığını iddia etti. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, el-Menguş’un gelen tepkiler üzerine ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini yazdı.

Gazeteye konuşan el-Menguş’un bir yardımcısı, “Dışişleri bakanı güvenliğinden endişe ederek Türkiye’ye uçtu” dedi. Diplomatın yardımcısı Salmin Assad, WhatsApp üzerinden açıklamalarda bulunduğunu da belirtti.

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de el-Menguş’un ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini söyledi.

Al-Wasat gazetesi de, el-Menguş’un hakkında soruşturma başlatılmasından ve açığa alınmasından iki saat sonra özel bir jetle Türkiye’ye kaçtığını yazdı.

LİBYA HÜKÜMETİ İDDİALARI YALANLADI

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’a seyahat yasağı getirildiğini belirterek, başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmasına izin verildiği iddialarını yalanladı.

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan Dışişleri Bakanı’nın seyahatine izin verildiği veya seyahatinin kolaylaştırıldığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri reddediyor. Söz konusu kişi havalimanının Başkanlık Salonu, VIP ve normal salon olmak üzere resmi hiçbir kapısını kullanmamış olup, açığa alınması sonrası hakkında seyahat yasağı konulmuştur. Güvenlik kameraları bu durumu açıklayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Libya İç Güvenlik Teşkilatı yöneticileri ve üyelerinin, başta Filistin meselesi olmak üzere tüm konularda Libya halkının beklenti ve duygularının yanında durduğu teyit edilen açıklamada, “Dışişleri Bakanı’nın, Siyonist rejim mensubu bir üyeyle oturmasını kınıyoruz. Zira Teşkilat, ilgili kişinin adını, soruşturmalara uyum sağlayana kadar seyahati yasaklananlar listesine dahil etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Libya ve İsrail’in üst düzey diplomatlarının görüşmesi ülkede büyük tepki çekti.

İTALYA’DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında bir toplantı” yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin “tarihi” olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen’in geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının “iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini” amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada, görüşmenin, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan “ilk toplantı” olduğuna dikkati çekilmişti.

BAKANLIK KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Menguş’un Cohen ile görüşmesinin resmi olmadığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görüşme, Roma’da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıydı. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya’nın Filistin meselesine yönelik ilkelerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

BAKAN AÇIĞA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş’u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle açığa almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus’un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlendi ve siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş’u kınayan açıklamalar geldi.

LİBYA, İSRAİL’İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail’i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda “işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir” notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya’daki 1957 yılı 62 sayılı “İsrail’i Boykot Kanunu” adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, “Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail’deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır.” ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların “3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı” kaydediliyor. (AJANSLAR)

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