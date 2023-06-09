Netanyahu’ya göre, Suudi Arabistan ile normalleşme büyük bir “sıçrayışa” yol açacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Riyad yönetimiyle normalleşmenin "en etkili Arap ülkesi olduğu için adeta kuantum sıçraması" olacağını ifade etti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Arap ülkeleriyle normalleşmeye hazır olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan ile normalleşmeye işaret eden Netanyahu, “İki ülke arasındaki ve bölgemizdeki barışı, halklarımızın refahını geliştirmek için büyük fırsatlar mevcut. Bunun tarihi değiştireceğine inanıyorum.” dedi.

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın önemine değinerek, şunları kaydetti:

“Bence yalnızca Arap dünyası değil İslam dünyasında da en etkili ülke olduğu için Suudi Arabistan ile barış ileriye yönelik bir kuantum sıçraması olacak.”

Filistin meselesine dair ise Netanyahu, “Arap-İsrail çatışmasını sona erdirebileceğimize ve bunun Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne de katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Netanyahu, kendi liderliğinde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile normalleşmesini “tarihi bir dönüm noktası” olarak niteledi.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria için “İsrail toprağı” ifadesini kullanan Netanyahu, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim birimlerinin “uluslararası hukuku ihlal etmediğini” savundu.

Netanyahu, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Homeş yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde kalıcı olarak yerleşmesine izin veren hükümet kararının ABD tarafından eleştirilmesini de reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının eleştirisine ilişkin Netanyahu, “Burası İsrail toprağı, bizim ülkemiz, bu yüzden buna kesinlikle katılmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca İran ile büyüyen krizi ABD'nin diyalog yoluyla çözme girişimlerinin işe yaramayacağını belirterek, “İnandırıcı bir askeri tehdit veya caydırıcılık başarısız olursa askeri müdahale seçeceğinin uygulanması eşlik etmediği müddetçe diplomasinin tek başına işe yarayacağına inanmıyorum.” diye konuştu.

İran'ın İsrail'e saldırmaya kararlı olduğunu iddia eden Netanyahu, nükleer tehditler karşısında “Kendimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

NORMALLEŞME ŞARTI: FİLİSTİN MESELESİ

Suudi Arabistan, Filistin meselesi çözülmeden İsrail ile normalleşmeyi ve Tel Aviv yönetimiyle ilişki kurmayı reddediyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasında “ön şart” olacağını söylemişti.

Bin Ferhan, normalleşmeye dair “İsrail ile normalleşmenin bölgenin çıkarına olacağını pek çok kez söyledik. Ancak normalleşme ve gerçek istikrar yalnızca Filistinlilere umut ve itibarlarını vermekle olur.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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