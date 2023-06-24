Rusya’da kriz bitti, Wagner geri dönüyor

Wagner grubu yöneticisi Yevgeni Prigojin, savaş riski nedeniyle geri dönüş emri verdi. Prigojin, "Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.

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Wagner isyanının sona erdirilmesi için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko devreye girdi. Lukaşenko, Wagner'in kurucusu Prigojin’in, gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Prigojin ile telefon görüşmesi yapan Lukaşenko’nun basın sözcüsü, “Wagner savaşçılarının Rusya topraklarındaki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini” söyledi.

Açıklamada, “Şu anda, Wagner savaşçılarına güvenlik garantileri sağlanarak krizi çözmek için kesinlikle karlı ve kabul edilebilir bir seçenek masada” denildi.

Basın servisinin bildirdiğine göre, Lukaşenko ile Prigojin arasındaki müzakerelerin tüm gün sürdüğü, Vladimir Putin ile de koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

WAGNER GERİ ÇEKİLME KARARI ALDI

Lukaşenko’nun açıklamasının ardından Prigojin, kan dökülmesini önlemek için durma kararı aldıklarını açıkladı.

Prigojin, Wagner güçlerinin Moskova’ya 200 kilometre kala durduklarını ve varılan anlaşmaya uygun olarak kamplarına geri döneceklerini söyledi.

Bir gün önce Moskova’ya “adalet yürüyüşü” başlattıklarını ve şu ana kadar tek damla kan akıtmadıklarını söyleyen Prigojin, şu anda konvoylarını durdurarak geri döneceklerini söyledi.

Prigojin ayrıca savaşçılarının son 24 saat içinde Moskova’nın 200 km (124 mil) yakınına ilerlediğini söyledi.

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