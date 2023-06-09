Trump kötü haberi duyurdu: Tarih ve saat verdi

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformunda salı günü saat 3'te duruşmasının olacağını duyurdu.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump sahibi olduğu sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu…

Trump, salı günü saat 3’te duruşmasının olacağını belirtti. “Salı günü, saat 3’te Miami’deki Federal Mahkemede görünmem için çağrıldım” diye yazarak taraftarlarına şikayet etti. Gizli belgeleri saklamak suçlamasında suçlanan Trump kendisinin masum olduğunu da dile getirdi.

Eski başkan aleyhindeki yedi suçlama arasında adaleti engelleme girişimi, gizli belgeleri kasıtlı olarak elinde tutma ve yanıltıcı ifadeler vermek bulunuyor. Trump'ın suçlamalarla ilgili salı günü yetkililere ifade vereceği belirtiliyor.

Trump, federal suçlamalarla karşı karşıya olan ABD tarihindeki ilk eski başkan. Adalet Bakanlığı, Perşembe günü eski Başkan Donald J. Trump’a federal suçlamalar yöneltti ve meseleyle ilgili birçok kişi bu adımın hukuki ve politik önemini vurguladı.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Suçlamalar, Trump’ın görevi bırakırken yanında götürdüğü gizli belgelerin nasıl elde edildiği ve belgeleri geri almak için hükümetin çabalarını engelleyip engellemediği üzerine yapılan uzun bir soruşturmanın ardından geldi.

Miami’deki Federal Bölge Mahkemesi’ndeki iddianame, bir eski başkanın federal suçlarla suçlandığı Amerikan tarihindeki ilk olay. Bu durum, sadece bir kez başkanlık yapmış olmasının yanı sıra, 2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için önde gelen isim olan Trump’ın konumunu göz önüne alındığında, ülkeyi olağanüstü bir duruma soktu.

Beyaz Saray yetkilileri daha önce Adalet Bakanlığı eylemlerinin önceden haber verilmediğini söylemişti ve bir üst düzey Beryaz Saray yönetim yetkilisi, iddianame hakkında haberlerden öğrendiklerini belirtti.

Özel savcı olarak atanan Jack Smith 2024 seçim kampanyası hız kazanmadan önce bir suçlama kararı almayı “hızlı bir şekilde” yapacağına dair söz vermişti.

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