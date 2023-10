4 mevsim et kuyruğu

Zamlardan boğulan vatandaşlar ucuz kıyma alabilmek için yaz kış demeden ESK önünde sıra bekliyor. Kışın 89 lira olan kıymaya şimdi 180 lira ödüyor...

Orhan BOZKURT

Ülkemizde yoksulluğun ne boyutta olduğu yine gözler önüne serildi. Her gün her ürüne, her kaleme yağan zamlar, yüksek enflasyon halkın alım gücünü neredeyse sıfırladı. Özellikle et çoğu ailenin mutfağına giremez oldu. 1 kilo kıyma ile 2-3 ayını geçirmeye çalışanlar ise ucuz kasap peşinde… Türkiye'nin dört bir tarafında diğer yerlere göre az bir farkla ucuz et satan Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Halk, yaz-kış demeden dört mevsim kuyruğa giriyor.

SABAHIN İLK IŞIĞINDA

Erzurum'da da Et ve Süt Kurumu önünde de aynı manzaralar yaşanıyor. Erzurum Gez Mahallesi'ndeki satış mağazasının önü yaz-kış her sabah yüzlerce kişi ile dolup taşıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 1 kilo ucuz et almak isteyen vatandaşların bu çilesi kışın kar, güzün ise yağmur altında sürüyor. ESK mağazalarında Şubat ayıda 89 lira olan 1 kilo kıymanın fiyatı, Haziran ayında 139, Ekim ayında ise yüzde yüz oranında artarak 180 lira odu. Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlara kişi başı 1.5 kilogramdan fazla et satışı da yapılmıyor.

250 KİŞİ ŞANSLI SAYILIYOR

Sırada bekleyenlerin çoğunu emekliler oluşturuyor. Şubenin kapısına “Lütfen isim listesi oluşturmayınız. Kabul edilmeyecektir”, “Lütfen ikinci kez sıra istemeyiniz” şeklinde asılan uyarı yazıları dikkat çekiyor. Saat 08.00 da açılan satış mağazasındaki görevliler sıra bekleyenlere numara dağıtmaya başlıyor. Günde ortalama 250-300 kişi sıra fişi alabiliyor.

‘BİZİ GÖRENLER UTANSIN'

Etini alan, evinin yolunu tutuyor. Alamayan ise üzgün dönüyor. Geçinemediklerini söyleyen vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getiriyor: “Sabah namazından bu yana sıra bekliyoruz. Az miktarda et geliyor ve hemen bitiyor. Şube sayısı artırılsa sıkıntı ortadan kalkar, mağdur olmayız. Bizi görenler utansın. Vatandaş olarak bu Türkiye'yi yönetenlere hakkımız helal etmiyoruz.”