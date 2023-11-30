ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 25 Kasım ile biten haftada ​218 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 25 Kasım ile biten haftada ​218 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 18 Kasım ile biten haftada 209 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 211 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 25 Kasım ile biten haftada 220 bin seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 18 Kasım ile biten haftada 1.927 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir ABD'den kripto para birimi karıştırıcısı Sinbad'a yaptırım