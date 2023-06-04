Iç talepte fren sessizliği tetikler

Döviz ve enflasyonda artış trendi beklenirken iş dünyası, özellikle iç talepte yaşanacak ani bir frenin ekonomik krizde şu ana kadar görülmeyen büyük bir işten çıkarma dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sayime BAŞÇI

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Seçimlerin tamamlanması ile iş dünyası ve tüm Türkiye yeni ekonomi yönetiminin oluşturacağı yol haritasına odaklanırken, yanlış politikaların bir işsizlik dalgası yaratacağına dikkat çekildi. Enflasyonda artışın sonbahar ayları için bir risk olarak masada olduğu vurgulanırken, özellikle iç talepte yaşanacak ani frenin ekonomik krizde şu ana kadar görülmeyen büyük bir işten çıkarma dalgasını tetikleyeceği belirtildi. Sektör temsilcileri ekonomi politikalarındaki yumuşak ya da sert iniş tercihini beklediklerini, bazı sektörde ise yüzde 30'un üzerinde daralmaların yaşanabileceğini aktardı. Ekonomide bir kur ve enflasyon artışı beklentisi yaratıldığını kaydeden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, en büyük sıkıntının iç talebin daralması olduğunu kaydetti. Ekonomi yönetiminin yol haritasını beklediklerini aktaran Tınastepe “Ondan sonra yumuşak bir iniş mi olacak sert bir iniş mi olacak göreceğiz. Ama bizim perakende sektörü olarak en büyük kaygımız iç talebin daralması. İç talebin daralmasının da yüksek enflasyon ortamında işsizliği artırması. Dolayısıyla bunun olmaması için de doğru adımların atılması gerekiyor. Şu anda bu krizi 2001 ve 1994 krizleri ile benzetmememizin nedeni işsizlikle sonuçlanmaması” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 3 KÂRLA ÇALIŞIYORUZ

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise “Biz perakendeci olarak gelen maliyeti yansıtan bir taraftayız. Yüzde 2-3'lük kârlarla çalışıyoruz. Orada bir artış olursa belli bir süreye yaymak kaydı ile ilerlemek zorundayız. Fiyat artışları devam edebilir. Belirsizliğin gitmesi lazım” diye konuştu.

İstihdamda azalma yaşanabilir

Son dönemde ihracat ve pazar kayıpları ile gündeme gelen hazır giyimde talep daralması yaşandığını aktaran Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Beklentimiz döviz kurunun artması ya da ekonomi programı belli olduktan sonra ihracatçılara spot artı bir kur uygulanması. Aksi takdirde biz talepsizlikten dolayı pazar, müşteri ve işlerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Bu istihdam çıkışı getirecek” dedi.