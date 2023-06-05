4 Trabzonlu gitti, 4 Konyalı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesinde bölge dengeleri açısından Karadeniz ağırlığına son verdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan 2 bakan var, 3 eski bakan da yeniden kırmızı plakaya kavuştu...

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesine hiçbir milletvekilini almadı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında kabinenin tamamını değiştirdi, bölge dengesinde Karadeniz ağırlığını ortadan kaldırdı. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile birlikte 18 isimden oluşan yeni kabinenin şifreleri:

VEKİL YOK: Yeni kabinede milletvekilliğinden istifa ettirilecek hiçbir isim alınmadı. Parti yönetiminden sadece Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kabineye girdi.

3 İSİM DÖNDÜ: Önceki hükümetlerde bakan olarak görev yapan üç isim, yeniden kırmızı plakaya kavuştu. Mehmet Şimşek, Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak eski bakanlıklarına döndü.

ALBAYRAKLAR'DAN 2 İSİM: Yeni Şafak ve TVNET'in sahibi Albayrak Ailesi'ne yakın isimler kabineye girdi. Albayraklar'ın 23 yıllık CEO'su, eski MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat ile bu grupta görev alan Osman Aşkın Bak kabineye girdi.

DENGE DEĞİŞTİ: Eski kabinede Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu ve Mehmet Muş dolayısıyla Trabzon ağırlığı dikkat çekiyordu. 4 Trabzonlu bakan dönemi biterken, 4 Konyalı bakan dönemi başladı.

MEMLEKETLER: Cevdet Yılmaz (Bingöl), Yılmaz Tunç (Bartın), Mahinur Özdemir Göktaş (Belçika doğumlu-Konyalı), Ali Yerlikaya (Konya), Vedat Işıkhan (Mardin), Mehmet Özhaseki (Kayseri), Hakan Fidan (Ankara-aslen Van), Alparslan Bayraktar (Hatay doğumlu aslen Trabzonlu), Osman Aşkın Bak (Rize), Mehmet Şimşek (Batman), Mehmet Nuri Ersoy (İstanbul), Yusuf Tekin (Erzurum), Yaşar Güler (Ardahan), Fahrettin Koca (Konya), Mehmet Fatih Kacır (İstanbul-aslen Giresun), İbrahim Yumaklı (Kastamonu), Ömer Bolat (İstanbul-aslen Konya) ve Abdulkadir Uraloğlu (Trabzon)

2 ÇİFTE VATANDAŞ: Mehmet Şimşek'in İngiltere, Mahinur Özdemir Göktaş'ın ise Belçika vatandaşlığı bulunuyor.