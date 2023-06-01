AKP Eskişehir teşkilatında istifa depremi

AKP Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Burgaz ve AKP Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Metin Tezişçi görevlerinden istifa etti.

Kemal ATLAN

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AKP Eskişehir il yönetiminde görevli Tanıtım Medya Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Burgaz, Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Metin Tezişçi, İnsan Hakları Başkanı Alperen Teker, Seçim İşleri Başkanı Emre Karaer, ve İl Sekreteri Seval Güler görevlerinden istifa etti.

AKP Tanıtım Medya Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Burgaz ile Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Metin Tezişçi istifalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Tezişçi paylaşımında, “2018 yılından bugüne kadar onurla yürüttüğüm AK Parti Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevimden, yakın zamanda gerçekleşecek olan yerel seçimlerde daha azimli, başarılı dava insanlarına da yer açmak adına görevimden ayrılıyorum” ifadelerine yer verdi.

“DELİLER GİBİ ÇALIŞTIM”

2018 yılı Ağustos ayından bu yana 5 yıldır Tanıtım-Medya Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Hasan Burgaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*2018 yılında göreve geldiğimiz ilk günden bugüne tabiri caizse deliler gibi çalıştım, her yere yetişmeye çalıştım.

*Bu süreç içerisinde evimi de unuttum, ailemi de unuttum, işimi de unuttum ama bir gün bile bundan şikayetçi olmadım!

*İşimi, görevimi severek yaptım. Görevden ayrılışım bir baş kaldırma veya isyan kesinlikle değil! Tam aksine 5 yılı aşkın icracı bir birimde olmanın vermiş olduğu yorgunluktur. Yeni yönetimde olmak yönünden bir ısrarım olmadı.

*Ama seçime az bir zaman kalmış ve yüzyılın seçiminde yeni kurulan yönetime destek olmak noktasında bilgi birikim ve kalan son enerjimi de 8 Nisan'da başlayan süreç ile 28 Mayıs'a kadar sergilediğime inanıyorum.

*Şimdi de görevimi layıkıyla yaptığım düşüncesi ile veda ediyorum. Tüm adaylarımıza elimden geldiğince destek oldum.

*Kampanyanın görünürlüğünü sağlamak adına ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. İnsanız eksiğimiz olmuş olabilir ama şunu açıkça ifade ediyorum ki bu denli koşturmayı hiçbir zaman mevki makam için yapmadım. (Yakın çalışma arkadaşlarım bilir).

*Ben bu performansı davama ve liderime olan sevgim-inancım doğrultusunda severek yaptım. Bu arada da Kimsenin adamı değilim! Kimsenin beni yönlendirmesine dünde izin vermedim bugünde. Rabbim hepimize akıl fikir vermiş kendi kararlarımızı verecek yaşa ve olgunluğa da sahibiz çok şükür.