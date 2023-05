AKP’li isimden polis müdürüne yumruk

AKP Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Kemal Toprak’ın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar ile kavga ettiği öğrenildi. Çıkan arbedenin ardından taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

Müslüm EVCİ

Karaman’da dün gece seçim çalışması yapan AKP Gençlik Kolları üyesi gençlerin şikayet üzerine gözaltına alınmasının ardından polis merkezine giden AKP Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Kemal Toprak'ın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar'a yumruk attığı iddia edildi. Çıkan arbedenin ardından taraflar birbirinden şikâyetçi olurken, telefonla ulaştığımız AKP'li Başkan Kemal Toprak, “Konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” diyerek sorularımızı yanıtsız bıraktı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, Kemal Toprak'ın Alparslan Yanar'a yumruk attığını doğruladı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynakları, olay sonrası her iki tarafın da karşılıklı şikayetçi olduğunu, karşılıklı darp raporu almak için hastaneye başvurduğunu ve olayın Adli makamlara yansıdığını söyledi.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA DA PROVOKASYON GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Öte yandan DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, dün kentte kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerinde AKP il Başkanı Kemal Toprak ve beraberindeki gençlerin yürüyüş yapan kalabalığı tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü. Polis merkezinde yaşanan darp olayına ilişkinde açıklama yapan Demirer, şunları söyledi:

“Dün öğlen saatlerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte İstasyon Caddesi üzerinde planlı ve izinli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bizler de bu yürüyüşe misafir olarak katıldık, işçilerimizin her zaman olduğu gibi yanında durduk. AK Parti seçim bürosunun önünden geçtiğimiz dakikalarda, burada Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak ile birlikte 50’ye yakın gencin bir anda yüksek sesle bir müzikle provokatif girişimi ve hep beraber eş zamanlı olarak el hareketleriyle bütün grubu tahrik etmeye çalıştığına şahit olduk. Kendilerini defalarca arkadaşlarımız uyarmasına rağmen davranışını sergilemekle devam ettirdiler.

Olaya müdahale konusunda her ne kadar gecikmeler olduğunu düşünsek de Karamanımızın böylesine önemli bir günde bu şekilde anılmasını engellemeye çalıştık. Ancak gece geç saatlerde hepimizin aldığı bu haberle Çarşı Polis Karakolunda görevi başındaki Emniyet Müdürüne yine aynı şahsın kanun bilmez hukuk tanımaz davranışlarla hakaretlerde bulunduğunu hatta fiziksel bir saldırıda bulunduğunu öğrenmiş olduk. Bizler iktidarın kaybettiklerinden dolayı yaşamış olduğu can sıkıntısının farkındayız. Bunun her geçen gün artarak devam eden bir şiddete dönüşmesinden dolayı kaygılıyız. Gelen bir şikayet sonrasında karakola davet edilen gençlerin başında bir hukukçunun hukuk tanımaz, kanun tanımaz bir tavırla emniyet mensuplarına saldırısını kabul etmemiz mümkün değildir.”

GERGİNLİK KAMERA KAYDINDA

Kutlamalar sırasında yaşananlar cep telefonlarının kameralarına da yansıdı. Görüntülerde caddenin AKP bayraklarıyla süslenmiş bölümünden geçen 1 Mayıs katılımcılarından bazılarının “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye bağırması ve yaşanan gerginlik görülüyor.

