CHP’den Erdoğan’a şarkı göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı çaldı. AKP, son seçimde "Nereden Nereye" isimli seçim şarkısını kullanmıştı miting meydanlarında kalabalığın üzerine çay torbaları fırlatılmıştı. CHP'li Öztrak da şarkıyla ilgili Erdoğan'a göndermede bulundu.

Mert ÖZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine vatandaşlar ellerinde AKP flamalarıyla katılım sağladı, miting havasında geçen açılış töreninde seçim dönemlerini hatırlatan şarkılar söylendi. Törende Cengiz Kurtoğlu’nun “Duyanlara Duymayanlara” şarkısı çalarken Erdoğan da şarkıya eşlik etti.

“NEREDEN NEREYE” ŞARKISI KULLANILIYORDU

AKP, 2019 yerel seçimlerinde “Nereden Nereye” isimli seçim şarkısını kullanmıştı. Şarkının nakarat kısmında “Nereden nereye geldi Türkiye, Önce millet önce memleket, Hep beraber ileriye haydi Türkiye” sözleri yer alıyordu.

Nereden Nereye şarkısı Domra şarkısıyla dönüşümlü çalışırken, meydanlarda toplanan vatandaşlara çay torbaları fırlatılmış, bu durum eleştirilere yol açmıştı.

CHP’DEN ŞARKI GÖNDERMESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın Bilecik’teki açılış törende şarkı söylediği görüntüleri paylaşarak, “Bilecik Bilecik olalı, böyle zulüm görmemiştir. Geçmiş olsun Bilecik. Yönetimdeki bu detonelikten kurtulmaya artık çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Bilecik’te eşlik ettiği şarkının sözleri:

“Her şey her şey, senin için

Dualarım duygularım

Düşlerimde bakışların

Hep seni söylüyor şarkılarım

Her şey her şey, senin için

Dualarım duygularım

Düşlerimde bakışların

Hep seni söylüyor şarkılarım

Umrumda değil kim duyarsa duysun

Varsın olsun kim görürse görsün

Bırak gitmeyi kolay mı sanıyorsun

Söyle sevgilim herkes duysun

Duyanlara duymayanlara

Soranlara sormayanlara

Ben onu seviyorum çok seviyorum

Seviyorum seviyorum çok”