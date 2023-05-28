CHP’liler itiraz etti, jandarma ‘güvenliğinizi sağlayamayız’ dedi

Bingöl'ün merkeze bağlı Çavuşlar köyünde, yurtdışında yaşayan seçmenler adına oy kullanıldığı iddiaları üzerine köye giden CHP heyetinin jandarma tarafından ‘sizin güvenliğinizi burada alamayız’ diyerek dışarıya çıkarıldıkları ileri sürüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemleri devam ederken usulsüzlük ihbarları da gelmeye devam ediyor. Bu iddialardan biri, Bingöl’ün Çavuşlar köyüne kayıtlı ama yurt dışında yaşayan seçmenler yerine toplu oy kullanıldığı oldu.

“USÜLSÜZLÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER DİKKATE ALINMADILAR”

Çavuşlar köyünde olan Yeni Yerleşim İlkokulu'ndaki sandıklarda usulsüzlük ihbarı üzerine CHP heyeti Çavuşlar köyüne gitti. CHP heyetinin itirazları üzerine sandık görevlisi ve köylülerin dahil olduğu gerginlikte jandarmanın CHP heyetini sandıklardan uzaklaştırdığı ileri sürüldü. Bunun üzerine CHP, usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandıklarla ilgili suçim kuruluna itiraz etti; iptal ve sayım yapılmamasını talep etti.

“JANDARMA ‘GÜVENLİĞİNİZİ ALAMAYIZ' DEDİ”

İsmin açıklanmasını istemeyen ve yaşadıkları olayı SÖZCÜ’ye anlatan CHP saha sorumlusu şu ifadeleri kullandı;

*Sabah ekiplerimizi kurarak bölgelere dağıttık. Ekibimizle birlikte bölgedeki okulları geziyoruz. Bingöl'ün merkeze bağlı Çavuşlar köyünden bir ihbar geldi. Yurtdışında olan seçmenlerin oylarının kullanıldığı söylendi.

*Biz de bu ihbar üzerine bir avukat gönderdik ancak jandarma o avukatımızı can güvenliğini gerekçe göstererek köyden çıkarttı. Bu olay sonrasında ben ve gençlik kolları başkanımız o okula gittik. Sandıkları incelemeye gittiğimizde sandıklarda kurul üyelerinin dışında 10-15 tane de köylü vardı.

*Sandık kuruluna yurtdışında yaşayan seçmeler adına oy kullanıldığını ve imza atılan listeleri istedik. Orada sandık kurulu üyelerinden bir tanesi ‘burada bir usulsüzlük yok bizi zan altında bırakıyorsunuz' diyerek bağırmaya başladı. Sonrasında köylülerden birkaç kişi de bağırmaya başladı.

*Ortamın gerilmesi sonrasında ben de görevli askerleri çağırdım. Görevli olarak üç jandarma vardı müdahale edemediler. Jandarma bizi alıp ‘sizin güvenliğinizi burada alamayız' deyip bizi dışarıya çıkardılar.

*Yurtdışında yaşayan kişilerin adına oy kullanılmasına karşı tutanak dahi tutamadık, çünkü bizleri apar topar dışarıya çıkarttılar. 1280-1281-1282-1281 nolu sandıkların YSK tarafından iptal edilmesini ve sayım yapılmaması için dilekçemiz verdik.

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