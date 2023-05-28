Çocukların kaldığı vakıf yurdu önünde silahlı kutlama

Seçim sonrası İstanbul’da çok sayıda çocuğun kaldığı Nesin Vakfı yurdunun önünde bir grup havai fişek atıp ve havaya ateş ederek ‘kutlama’ yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan vakfın genel müdürü Süleyman Cihangiroğlu, “Çocuklar uyuyamıyorlar, korku içindeler. O kişileri uyardığımızda ‘Yürüyün gidin’ diyerek tepki göstererek devam ettiler” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylarının önde gitmesinin ardından AKP’li seçmenler sokaklara akın etti. Konvoylar kurup caddelerde korna çalarak, AKP müzikleri, marşlar çalınarak tur atıldı, kutlama yapıldı. Bazı illerde havai fişekler atılırken bazı yerlerde silah sesleri duyuldu.

İstanbul Çatalca'da da benzer bir olay yaşandı. Çok sayıda çocuğun kaldığı Nesin Vakfı'nın yakınlarında bulunan Rabıta Vakfı'nın önünde toplanan bir grup havai fişek atıp havaya ateş etti.

“UYARDIK ANCAK ‘YÜRÜYÜN GİDİN' DEDİLER”

SÖZCÜ'ye konuşan vakfın genel müdürü Süleyman Cihangiroğlu, Nesin Vakfı'ndaki çok sayıda çocuğun korkuya kapıldığını ve uyuyamadığını belirtti. Şahısları uyardığını ancak ‘yürüyün gidin' yanıtını aldığını belirten Cihangiroğlu, “Jandarma gelip müdahale etti ama o kişiler hala burada” ifadelerini kullandı.

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