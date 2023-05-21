Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında ‘pes’ dedirten olay

Türkiye’nin Suudi Arabistan’daki Cidde Başkonsolosluğu’nda bulunan 2A Nolu sandıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Filistin asıllı Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad’ın oy kullandığı tespit edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında ‘pes’ dedirten olay

Yurtdışı Seçmen Kurulu Başkanlığı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında, 20 Mayıs günü Cidde Başkonsolosluğu'ndaki 2A Nolu sandıkta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Filistinli Laila Elhaddad adlı seçmenin yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kızı Hadeel Salih Ali Alhaddad'ın oy kullandığını tespit etti.

SUÇ DURUYUSUNDA BULUNULDU

Tutanak altına alınan olayla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Hadeel Salih Ali Alhaddad hakkında, annesinin yerine oy kullandığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. (ANKA)

İkinci tur için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandıİlginizi Çekebilirİkinci tur için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandıCumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oy verme işlemi başladı, Fransa karıştıİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oy verme işlemi başladı, Fransa karıştı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam