Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden valiliğe çağrı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından afet bölgesinde haşere ve vektörle mücadele çalışmalarının yürütülmesine ilişkin Hatay Valiliği'ne ve 15 ilçe belediyesine yazı gönderdi.

HBB Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan imzalı yazıda; İçişleri Bakanlığı'nın 22.05.2017 tarihli yazısı ve 5216 sayılı kanun gereğince “büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev sorumlukların büyükşehir belediyesinde olduğu ancak ihtiyaç duyması halinde ilçe belediyelerinin de bu hizmeti büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde yapılabileceğine” dikkat çekilirken; 30.06.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile tüm şehirlerde olduğu gibi Hatay Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Birimi'nin de araç sayısının kademeli olarak 103 araçtan 65 araca düşürüldüğü aktarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talep üzerine ilaçlama çalışmalarını haftanın 7 günü 24 saat sürdürdüklerini bildirdi.

TESPİT EDİLEN ÜREME ALANI SAYISI 120 BİN'DEN 1 MİLYONA ULAŞTI

Geçen yıllarda mevcut 120 bin üreme alanının tespit edildiğini, bu bölgelerde sineklerin ve haşerelerin üremesini engellemek için şubat ayından itibaren sıvı ve granül ilaçlama yaptıklarını hatırlatan Başkan Kilisli, deprem sonrası bu 120 bin noktanın 1 milyonun üzerine çıktığını vurguladı. Kilisli, konuya ilişkin şunları kaydetti:

*Bu binalarla ve çevre kirliliğiyle ilgili tüm kurumların ortak bir çalışma yapması lazım. Özellikle ilçe belediyelerine buradan seslenmek istiyorum: İlçe belediyelerimizin temizlikle ilgili çok hassas davranmaları gerekiyor.

*Bu yapılmadığı sürece karasinek ve diğer zararlı böceklerin üremesini durdurmamız mümkün olmayacak. İlk günden itibaren tüm araçlarımızla tüm personelimizle gündüz larvayla mücadele, gece uçan sinekle mücadele için canla başla çalışıldı.

*Diğer taraftan şehirde de şöyle bir yapı oluştu: Normalde konteyner ve çadırkentlerin içerisinde yoğunlaştırabilseydik insanları bu mücadeleyi biraz daha iyi yapabilirdik ama insanlar ağır hasarlı, orta hasarlı veyahut da az hasarlı evlerinin bahçesine bir çadır kuruyor ve orada bir hizmet üretmemizi bekliyor. Maalesef bu şekilde 65 araç değil 300 araç ile bile çok zor olur, ilçelerin mutlaka ilaçlama yapması gerekiyor. (ANKA)