İmamoğlu: Memleketimizin üstündeki kara bulutu hep birlikte dağıtalım

İBB, Türk sinemasının unutulmaz jönü merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın adını verdiği ‘Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi’ni açtı. Kompleksi, Arkın eşi, oğlu ve Bağcılarlılarla birlikte açan İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu milletin evlatları, kendisini bu ülkede en güçlü şekilde ev sahibi hissetsin. Memleketimizin üstündeki kara bulutu; ekonomi kara bulutunu, sığınmacı mülteci kara bulutunu, yoksulluk kara bulutunu ve bütün fırsat eşitsizliğinin, yargıdaki adaletsizliğin kara bulutunu hep birlikte dağıtalım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 101 yaşında vefat eden Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Gencer'in, kendisi gibi müzisyen olan oğlu Bora Gencer'e taziyelerini ileten İmamoğlu, aynı camiden son yolculuklarına uğurlanan 2 merhumun ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Cuma namazını da Zincirlikuyu Camii'nde kılan İmamoğlu, Şişli'den Bağcılar'a geçti. Yenimahalle Mahallesi'nde, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında inşa edilen “İBB Bağcılar Cüneyt Arkın Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi”, İmamoğlu ve Türk sinemasının unutulmaz jönü merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ile oğlu Kaan Cüreklibatır'ın katılımlarıyla açıldı. Açılışta İmamoğlu'na, CHP milletvekili Zeynel Emre ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti.

“BÖYLE İSİMLER AZ GELİR”

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Cüneyt Arkın’ı, yaklaşık üç ya da dört nesil tanıyor. Çok enteresan. Böyle isimler az gelir. Ve kıymetini bilmek lazım. Şimdiki çocuklar bile onu tanıyor. Ben kendisini zaten çok seviyordum. Belki de ilk izlediğim sinema filmi, onun filmiydi. Rahmetli amcam götürmüştü bizi ve onun meşhur, o güzel tarihi sahneleri olan filmlerinden birini izlemiştim. Muhtemeldir ki 5-6 yaşlarındaydım. Kendisini ziyaret ettiğimde de sohbetimiz olmuş. Ve özellikle kız çocuklarının barınması konusunda, öğrenci yurtları konusunda uyarıları olmuştu. Ben aslında kafama yazmıştım bunu ama rahmetli olduktan kısmet oldu ve kendisinin ismini burada yaşatacağız. Cüneyt Arkın’ın bu güzel komplekste ismiyle yaşayacağı, isminin de bu güzel kompleksi uzun yıllar yaşatacağı ümidiyle, hepimize hayırlı uğurlu olsun.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN YAKALANDIĞI BİR ÜLKE VAR ETMEK İSTİYORUZ”

Önümüzde 28 Mayıs'ın, ülkemiz için çok önemli bir seçim olduğunu unutmayın. Biz İstanbul’da yaptığımız gibi, memleketimizin her köşesinde Urfa’dan Van’a, Sinop’tan Artvin’e, Kastamonu’dan Yozgat’a, İzmir’den Muğla’ya, Konya’dan Hatay’a kadar memleketimizin her köşesinde çocuklarımızın eşit hizmet aldığı kadınların çocuklarını kreşe yolladığı, eğitimde fırsat eşitliğinin yakalandığı, liyakatli bir sürecin gençlerimize sunulduğu, gençlerimizin, ‘Tanıdığım yoksa iş bulamam' endişesinden uzaklaştığı bir ülke var etmek istiyoruz. Biz, bu şekilde bir ülkeyi var etmek adına, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Gençlerimizin önümüzdeki 25-30 yılını ilgilendirecek olan bu seçimde, herkesin en hassas, en vicdanlı, en adaletli oy kullanmalarını talep ediyorum. Özellikle memleketimizin her insanına eşit bakan, asla memleketimizin hiçbir insanına hakaret etmeden, nezaketli, eşitlik fırsatını sunma konusunda hak, hukuk, adalet mücadelesini hayatının felsefesi haline getirmiş Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarınızı istiyoruz.

“BAZEN HAKARETE UĞRUYORUZ, BAZEN BİRİLERİNİN GÜDÜMÜNDE TAŞLANIYORUZ”

Zor günler geçiriyoruz. Bazen hakarete uğruyoruz. Bazen birilerinin güdümünde taşlanıyoruz. Ama biz ne diyoruz biliyor musunuz? Milletimizin kalbinden sevgi eksilmesin. Bu milletin evlatları, kendisini bu ülkede en güçlü şekilde ev sahibi hissetsin. Memleketimizin üstündeki kara bulutunu, ekonomi kara bulutunu, sığınmacı mülteci kara bulutunu, yoksulluk kara bulutunu ve bütün fırsat eşitsizliğinin, yargıdaki adaletsizliğin kara bulutunu hep birlikte dağıtalım. Aydınlık, ışıl ışıl, şu güneş gibi dünyamıza güzel günlerin gelmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, ‘86 milyon insanımız kardeşliği kazansın' diyorum. Her şey çok güzel olacak.”

“NE OLUR GENÇLER? OKUYUN, OKUYUN, OKUYUN. LÜTFEN BURALARA SAHİP ÇIKIN”

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'ın sözleri ise şöyle oldu:

“Başkanıma çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel olmuş ki. Biliyor musunuz, buraya gelirken duygulanacağımı ve ağlayacağımı biliyordum. Ama bu kadar güzel bir günde ağlamak, asla olmazdı. Vallahi antidepresan alıp, geldim. Şimdi gülüyorum. Çok mutluyum. Ellerinize, kollarınıza sağlık Başkanım. Vallahi çocuklar, ne olur gençler, hepiniz ne olur lütfen değerini bilin. Yani bunlar eserdir. Ne diyeyim bilemiyorum. Ne diyeyim biliyor musunuz? ‘Ah Cüneytciğim ah; keşke hayattayken görseydin bunları. Kim bilir nasıl gurur duyardın. Ama gene görüyorsun bizi yıldızların üstünde. O hep derdi ki, ‘Benim kahramanım, benim halkım.' Hepiniz bizim kahramanlarımızsınız. Ne olur gençler, okuyun, okuyun, okuyun. Lütfen buralara böyle sahip çıkın, lütfen. Ne olur? Size çok ihtiyacımız var çünkü. Güzel, pırıl pırıl beyinlersiniz, lütfen. ‘Vay gidene' derler ya, ben de diyorum ki, ‘Vay kalana.' İşte biz, böyle kalakaldık tek başımıza. Sağ olun, var olun. Ellerine sağlık herkesin. Çok teşekkürler.”

“ÇOK GURURLUYUZ”

Açılış töreninde Arkın oğlu ve eşi de birer konuşma yaptı. Babasının adının böylesi bir komplekse verilmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Kaan Cüreklibatır da duygularını, “Babam da büyük ihtimalle gökyüzünden, oradan hissediyordur ve duyuyordur bizi. Adı üstünde; gençlik merkezi. Babam, gençlere çok önem verirdi. Düşüncelerine çok önem verirdi ve çok güvenirdi. ‘Yeter ki fırsat verilsin, imkan verilsin, her şeyi başarırlar' derdi. Vefatından kısa bir süre önce, Başkanımız da ziyaret etmişti, sağ olsun. Hatırını sormuştu. Bir televizyon programında da gençlerimizin barınma sorunundan bahsetmişti. Başkanımız da bu konuya, bu soruna duyarsız kalmadı sağ olsun. Ve böyle güzel bir merkezi, bugün hizmete açtı. Çok gururluyuz Cüreklibatır ailesi olarak” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile İBB Bağcılar Cüneyt Arkın Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi, resmen hizmete girmiş oldu. Hizmete açılan kompleks içerisinde; öğrenci yurdunun yanı sıra, E-spor alanlarını içinde barındıran Gençlik Merkezi ile Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi de yer alıyor.

