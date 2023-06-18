İstanbul’da Trans Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: Gözaltılar var

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’ne katılan LGBTİQ+'lara polis müdahale etti. Eyleme katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da 9. Trans Onur Yürüyüşü kapsamında polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı.

Önlemlere rağmen LGBTİQ+’lar Şişli Harbiye’de toplanarak yürüyüşe geçti. “Dönmeyiz, buradayız” yazılı pankart açan LGBTİQ+’lar, “Transfobik devlet yıkacağız elbet” sloganları attı.

“TRANS İNTİHARLARI POLİTİKTİR”

Burada açıklama yapan LGBTİQ+’lar bireyler şu ifadeleri kullandı:

* Sınıfsız, şiddetsiz, cinsiyetsiz ve sömürüsüz bir dünya istiyorum. Bu devlet ya bizlerin eşit yurttaş olduğumuzun farkına varıp bize güvenli işler yaratacak ya da güvenli bir şekilde çalışmamıza alan açacak.

* Biz trans artıları korumaktan ziyade, bulduğu her fırsatta gücünü bize karşı kullanmayı sürdüren bu polis devletinin emrindeki kolluk kuvvetlerinin şiddetinden korkmuyoruz. Tüm onurumuzla direniyoruz. Yalnızlaştırma politikalarıyla yaşamayı kendine hak görmeyen, bu coğrafyada yeri olmadığına inandırılan translar varken, elbette trans intiharları politiktir.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Açıklamanın ardından yürüyüşe devam eden LGBTİQ+’lara polis müdahalede bulundu. Eyleme katılan kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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