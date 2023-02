Kızılay, AHBAP’a çadır satmış!

Kızılay'ın AHBAP'a deprem sonrası 2050 adet çadır sattığı iddiası doğrulandı.

AHBAP, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kızılay’dan çadır alındığı bilgisini doğruladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

– 6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

– Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

– O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

– Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet (8 TIR) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a; Ankara’dan da 918 adet (8 TIR) çadır Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat’ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.

– AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi. Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı.

– Tüm detaylar ve raporlamalar periyodik olarak yayınlayacağımız denetim raporlarında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

HALUK LEVENT: YAPTIĞIMIZ HER İŞLEM KANUNİ VE DOĞRU

Ahbap hesabından yapılan açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Haluk Levent de şu ifadeleri kullandı:

– Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken “bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?” lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay’ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış. Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor.

– Ve Kızılay yetkilileri bana “bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor” dediler. Bilginize. Tüm süreç böyle yaşandı.

