Kuşadası’nda şaşırtan seçmen bilgi kağıtları

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Cengiz Yigen, kendine ait evine başka birine ait seçmen bilgi kağıdı gelince; bir genç kadın ise 11 yıldır cezaevinde olan ağabeyi adına düzenlenen seçmen kağıdını alınca şoke oldu.

Latif SANSÜR

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Aydın Kuşadası'nda 13 yıldır yaşadığı, kendine ait Hacıfeyzullah Mahallesi Akın Sokak'taki evinde başka bir kişinin seçmen kaydının olduğunu öğrenen Cengiz Yigen şaşkına döndü.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için adresine hiç tanımadığı bir kişiye ait seçmen bilgi kağıdı gelen Yigen, 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer bir olay yaşamadığını söyledi.

Bilgi kağıdındaki ismin komşuları olabileceği olasılığını değerlendiren Yigen, yaptığı araştırmada söz konusu kişiyi kimsenin tanımadığını öğrendi.

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Sahte seçmen kaydı yapıldığından şüphelenen Cengiz Yigen, İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Seçmen kaydı iptali için dilekçe vermek isteyen Yigen'in başvurusu, itiraz süresi dolduğu için kabul edilmedi.

Yigen, “Ben eşim ve oğlumla 13 yıldır aynı evde oturuyorum. Evimizin civarında yaşayan herkesi tanıyoruz. İlk turda böyle bir durumla karşılaşmadık. Ancak ikinci turda bırakın evimizin bulunduğu sokağı, mahallemizde bile yaşamayan biri seçmen olarak adresime kaydedilmiş. Ben sahte seçmen kaydı yapıldığını düşünüyorum. Bunun sorumlularının da hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağım. Demokrasiye bu şekilde kimsenin zarar vermeye hakkı yok” dedi.

11 YIL SONRA BİR İLK

Kuşadası'nda yaşayan S.Ç. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 11 yıldır cezaevinde olan ağabeyi adına düzenlenen seçmen bilgi kağıdını gösterdi. S.Ç. “Benim ağabeyim 11 senedir içeride. İlk defa bu oy zamanı ona oy kartı gelmiş. Cezaevindeki adama nasıl oy kartı geliyor?” ifadelerini kullandı.

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