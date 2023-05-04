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Polisten Sosyalist aday Güneş Gümüş’e müdahale

Ankara Kızılay Karanfil Sokak'ta Bağımsız Sosyalist aday Güneş Gümüş'ün bildiri dağıtmasına polis müdahale etti.

Yavuz ALATAN
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Polisten Sosyalist aday Güneş Gümüş’e müdahale

Ankara Kızılay Karanfil Sokak’ta Bağımsız Sosyalist aday Güneş Gümüş’ün bildiri dağıtmasına polis müdahale etti. Grubu Güvenpark’a yönlendirmek isteyen polis ile grup arasında gerginlik çıktı.

Polis sosyalist bağımsız aday Gümüş'ün aday tanıtımı yapan göstericiyi gözaltına aldı. Bu sırada sokaktan geçen vatandaşlar da polise tepki gösterdi.

Tanıtım çalışması yürüten ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Gümüş, polisle de tartıştı. Polis daha sonra Konur Sokak’a yönlendirdiği grubu dağıttı.

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