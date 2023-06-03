Komünist kardeşe veda

12 Eylül öncesi MHP’li olan eski bakan Yaşar Okuyan'ın, 'komünist' olduğu için yıllarca küs kaldığı kardeşi Arif Ekim Okuyan hayatını kaybetti. Türkiye Komünist Partili Arif Okuyan Yalova’da toprağa verildi.

Veli TOPRAK

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Eski bakan Yaşar Okuya, ‘komünist’ olduğu için yıllarca küs kaldığı kardeşi Arif Ekim Okuyan’ı kaybetti. Türkiye Komünist Partili Arif Okuyan, ‘faşist’ diyerek konuşmadığı MHP'li ağabeyi ile aynı soyadını taşımamak için soyadını ‘Ekim’ olarak değiştirmişti.

İki kardeş yıllar sonra barıştı ve ikisi de Turgut Özal'ın Anavatan Partisi’ne katıldı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Yaşar Okuyan daha sonra CHP dahil farklı partilerde görev aldı. Hayatını kaybeden Arif Ekim Okuyan Yalova'da toprağa verildi.

Arif Ekim bir süre önce verdiği bir röportajda, “Ağabeyim ile 12 Eylül öncesi ve sonrası farklı noktalarda olsak da kardeşliği içimizde yanardağ gibi hissettik. Dedem, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ndendi. Babam CHP üyesiydi. Ben de CHP bayrağını göndere çok çektim” demişti.

Yaşar Okuyan da kardeşi için “1967-68’lerde milliyetçiydik. Arif sonra rotayı sola kırdı” açıklaması yapmıştı.

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