Türkiye’nin en ucuz ekmeğini bu belediye satıyor

Tunceli’nin Pertek İlçe Belediyesi, artan ekonomik maliyetler nedeniyle vatandaşa destek olabilmek için 200'den 240 grama çıkardığı ekmeğin fiyatını 2.5 lira olarak belirledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Artan ekonomik maliyetler nedeniyle harekete geçen CHP'li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 2022 yılı Nisan ayında ilçede halk ekmek fırınını vatandaşların hizmetine açtı. İlk zamanlarda 3 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı, alınan kararla 2.5 liraya düşürdü. Birçok kentte ekmeğe zam yapılmasına rağmen Alan bir de halk ekmeğin gramını yükseltti, ancak herhangi bir fiyat artışı yaptırmadı.

Türkiye'nin en ucuz halk ekmeğini üreten Pertek Halk Ekmek Fırını, haftanın 7 günü günlük 2 bin ekmeği vatandaşlara ulaştırıyor.

EKMEĞİ 240 GRAMA YÜKSELTTİ ZAM YAPMADI

Son seçimlerden sonra ülkedeki ekonomik durumun daha da ağırlaştığını ve vatandaşların bu zamların altından kalkamadığını belirten Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, “Maalesef una gelen son zamlardan dolayı temel gıdamız olan ekmek de nasibini aldı. Bizler vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sunmaya devam ettik.

Bu kapsamda daha önce belediyemiz bünyesinde kurduğumuz halk ekmekte 200 gram ekmeği 2 lira 50 kuruşa satıyorduk. Şimdi ise ekmeğin gramajını 240 yaptık ve yine 2 lira 50 kuruştan vatandaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Şu anda gramaj üzerinden bakıldığında halk ekmek hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veren Pertek Belediyesi’dir. Belediyemiz bu hizmetten herhangi bir kar amacı gütmüyor.

Buradaki amacımız sadece kötü giden ekonomide vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmalarını sağlamak. Şu anda Tunceli'de ekmeğin fiyatı 7 lira, aradaki fark 4 lira 50 kuruş” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN YATAĞA AÇ GİRMEMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Bu hizmetle 4 kişilik bir ailenin ayda yaklaşık 750 lirasının cebinde kaldığını belirten Ruhan Alan, “Diğer fırıncı işletmelerini de zor durumda bırakmamak için onlarında rızasıyla günde ortalama 2 bin tane ekmek çıkartıyoruz. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramında maalesef kentimizde et yiyemeyen vatandaşlarımız oldu.

Belediye meclis üyelerimizin parti farkı gözetmeksizin tespit ettiği 750 aileye et dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarımızın yatağa aç girmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bundan sonrada bu gibi çalışmalarla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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