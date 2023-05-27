‘Urfa’da CHP’nin işi yok’ diyen kadın Kılıçdaroğlu’nun afişlerini yırttı

Şanlıurfa’da bir kadın billboardlarda asılı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’un afişlerini yırttı. Tepki çeken eylem ile ilgili olarak CHP tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ahmet KAYA

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Tepki çeken olay Şanlıurfa'nın Refahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile “Depremzedelere kan ve çadır satanlara vatanımızı bırakmayacağız” yazısı bulunan bir afiş ile “Yoksulluk Bitecek” yazılı bir başka afiş bir kadın tarafından söküldü.

Kimliği belirlenemeyen kadın, kendisine, “Afişleri neden yırtıyorsun? Git oyunu Ak Parti'ye ver ama yırtma” şeklinde uyaran vatandaşa, “Ben Ak Parti de değilim. Anasını, bacısını düşünen bana ses etmez” diye bağırdı. Kadın, görüntüsünü çekene ise, “Çek, çek Urfa'da CHP'nin işi yok” diye bağırdı.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişini yırtıp hakaret eden kişi hakkında olaydan hemen sonra Sarayönü Polis Merkezi'ne şikayette bulunulduğunu, bugün ise aynı kişi hakkında siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve mala zarar verme suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulduğunu açıkladı.

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