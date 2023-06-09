Yine sağanak geliyor: Birimlerin tüm izinleri kaldırıldı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıları göre bugün özellikle yurdun iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Ankaralıları sağanak yağış için uyardı ve ilgili tüm birimlerin izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün Ege Bölgesi’nin iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar öğlen saatlerinde etkisini artıracak.

MANSUR YAVAŞ UYARDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımla Ankara’da etkili olacak sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı. Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde;

“Değerli hemşehrilerim,

Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.

Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.”

BİRÇOK BÖLGE ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya’nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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