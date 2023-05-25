Yurt dışından oyların ilk partisi geldi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi Ankara'ya getirildi.

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2’nci turu için 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 783 bin 107 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

İLK PARTİ GELDİ

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin 24 Mayıs itibariyle tamamlanmasının ardından kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi, parti temsilcileri ve YSK temsilcilerinin gözetiminde Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 19.15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı.

Kalan oylar iki farklı uçakla ilerleyen saatlerde Ankara’ya getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ATO Congresium Fuar Merkezi’nde belirlenen güvenli alanda saklanacak.

28 MAYIS’TA TÜM SANDIKLAR BERABER AÇILACAK

28 Mayıs seçimi kapsamında yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciliklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın nezaretinde yapılacak.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs 17.00’ye kadar devam edecek. (DHA)

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