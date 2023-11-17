Bilimsel araştırma: Tuzlu su ve Covid-19’la ilgili o efsane kanıtlandı

Yapılan bir araştırma, kulaktan kulağa yayılan bir şehir efsanesini doğruladı. Buna göre tuzlu suyla gargara yapmak Covid-19'u önlemeye gerçekten de yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Teksas Üniversitesi’nde yapılan çalışmada bilim insanları, gargara yapmanın ve burnu yıkamanın Covid-19’la ilişkili solunum semptomlarını iyileştirip iyileştiremeyeceğini araştırdılar.

Elde ettikleri sonuçlara göre, tuzlu su ile gargara yapan veya burunlarını çalkalayan kişilerin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma oranlarının, yapmayanlara göre yüzde 40’a kadar daha düşük olduğunu buldular.

DOKUZ BİNDEN FAZLA YETİŞKİN İNCELENDİ

Ekip, 2020 ile 2022 yılları arasında, Covid-19 testi pozitif çıkan 18 ila 65 yaşları arasındaki 9.398 yetişkinin PCR testini değerlendirdi. Katılımcılar 14 gün boyunca günde dört kez gargara yaptılar ve burunlarını çalkaladılar. Bir kısmı daha düşük veya daha yüksek doz alması için seçildi.

Tuzlu suyla gargara yapması ya da burun durulaması talimatı verilmeyen kontrol grubunda yüzde 58,8’lik bir hastaneye yatış oranı görüldü.

Araştırmacılar, düşük doz alan katılımcılar için hastaneye yatma oranının yüzde 18,5’e düştüğünü ve yüksek doz grubundaki oranın yüzde 21,4 olduğunu buldu. Bu, kontrol grubuna göre yüzde 40 oranında daha düşüktü.

Sonuçları değerlendiren uzmanlar, tuzlu suyun; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, sinüs ağrısı ve basıncı gibi semptomların azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

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