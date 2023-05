Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

“Bazı şeyler başladı artık”

İMAMOĞLU VİDEOSUNDAN SONRA TELEFONUMA GELEN MESAJ…

28 Mayıs seçimlerine üç gün kala Ankara havasını iyi koklayan bir bürokratla konuşuyordum:

“Hamleleri iyi izle! CHP ve İYİ Parti kurmayları 29 Mayıs sabahına hazırlanıyor. Kemal Bey de Meral Hanım da seçimin kazanılmama ihtimali üzerine çalışmalarına başladı. 28 Mayıs seçimleri yaşanmadan İYİ Parti kurultay kararını aldı ve parti içi mücadelenin düğmesine basıldı. Daha sonra da alabilirdi kongre kararını ama beklemedi. Akşener havayı koklamadan bu kararı almazdı. Kılıçdaroğlu ise ‘seçim kaybedilirse' seçeneğini planlamasının ön sıralarına koydu ve parti içinde daha önce kaybettiği ‘milliyetçi' kanadı da Ümit Özdağ üzerinden susturdu. ‘Yapılacak her şeyi yaptım' mesajı verdi. İki isim de 28 Mayıs'tan çok sonrasını düşünüyor.”

Bu durumu en iyi anlatan açıklamayı -seçim sürecinin gürültüsü arasında duyulmadı- Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 28 Mayıs'tan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptı:

“… Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; akla, adalete ve ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, ‘İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz. (26 Mayıs 2023/Muharrem İnce sosyal medya hesabı)”

Ki… Muharrem İnce, seçimden bir gün önce belediye başkanlarının, eski çalışma arkadaşlarının hatta partisinde saydığı önemli isimlerin “Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapalım” telkinlerini de kabul etmedi. “Kırgınlığını” net bir dille ifade etti! (NOT: İki gün içinde de CHP'ye yönelik mesajlarını net bir şekilde basın toplantısıyla dinleyeceğiz İnce'nin)

Yankı odasının bukalemunları

Neden bu kulis bilgileri ve tespitlerle başladım.

Çünkü “ikinci tur öncesi muhalefette seçim öncesi kabul edilmiş bir sonuç vardı”. Sokak belki de daha fazla inanıyordu.

Bir not daha: Seçimlerin ikinci turuna kalacağı konusunda B ve C planı olmayan muhalefetin parti içinden yükselebilecek seslere karşı B ve C planı hazırladığını anlıyoruz. Keşke bu planlar, sokağın sosyolojini okumak için yapılsaydı, yankı odalarından gelen seslere kulaklar tıkansaydı, parti sözcüsü gibi davranan gazetecilerin tespitleri (o yankı odasındakiler bukalemun gibi, seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu hemen sattı) yok sayılsaydı… Bir tarafta da “yapmayın, etmeyin” diyenlerin “linç” edildiğini, “o seçim bu seçim değil” diyerek susturulduğunu da gördük. Hatta ben ve benim gibi “Altılı Masa'nın kurulması ve sonrasında izlenen politikalar yanlıştı” diyen birkaç kişiyi “mahalleden atmakla” bile tehdit eden bir güruh olduğunu da biliyoruz!

Diyeceksiniz ki, “Devlet topuyla tüfeğiyle geldi, adil olmayan bir seçim vardı”!

Doğru!

Bunu da CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok kişi hep söyledi ve seçim yenilgisinde de dile getirdi. Tekrar etmeye gerek yok.

Ancak futbol diliyle “Hakemi de yeneceksin” o zaman!

Onu da yenmek için “doğru hat” gerekiyor.

Neoliberalleri dinle, HDP'yi kilit parti durumuna getir, helalleşme adı altında partiyi sağa, Meclis'te de 403 sandalyeyi muhafazakar-milliyetçi cenaha teslim et, ilk turdan sonra panikle “milliyetçi” bir hat kurmaya çalış, Atatürk vurgusunu öne çıkart ve seçmene güven verme!

Bir örnekle açmakta fayda var…

Akşener'in ‘kilit taşı' okuması ve İmamoğlu'nun videosu

Meral Akşener ısrarla şu cümleleri kurdu:

“… Bakın Türkiye'de uzunca bir zamandır bizi Cumhur İttifakı bileşenleri ve o onların taraftarı HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Bu kelimeyi özel olarak seçtim. Bu arada da kendini HDP'nin de üzerinde patron gibi gören, muhalif takımın içinde onlar da bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor.

“… İkincisi sürekli olarak etnik aidiyet üzerine yapılan tanımlarla konuşuluyor. Şimdi Kürtlerin rencide edilmemesi, incitilmemesi üzerinde dururken, bu arada da 10 seçmenin 2'si Kürt 8'i Türk, Türkler hiç konuşulmuyor? Türkler kime oy verecek? Bunun son derece yanlış, Türkiye'yi ruhen bölen bir davranış biçimi olduğunu düşünüyorum. Şimdi malum çevrelerin ümit bağladığı sistemleri, anahtarları İYİP ortadan kaldırdı. İYİP bugün Türkiye'nin kilit taşı durumundadır. (6 Eylül 2022/Yeniçağ TV)

Tespit yapalım:

Akşener'in bu okuması sosyoloji üzerindendi. Bir tarafta HDP'yi “yücelt” diğer tarafta “milliyetçileri” unut! Sonra ikinci turda, MHP-İYİ Parti-Zafer Partisi-Sinan Oğan'ın yüzde 27'yi yakalamasıyla “gerçekle” yüzleşildi ama geç kalındı.

Tartışmalar sürecek, analizler yapılacak!

Ancak…

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayımladığı sosyal medya videosu “yeni bir sürecin” işaretini verdi:

“… Her sahada, her ortamda değişim… Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bana inanın yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin.”

Bu açıklamadan sonra telefonuma bir mesaj düştü, “kimden?” diye sormayın. Mesaj kısa ve netti: “Bazı şeyler başladı artık.”

Bu arada bir not daha:

Millet İttifakı devam edecek mi? Onu da 24-25 Haziran'da Akşener'in İYİ Parti kongresinde yapacağı açıklamalardan daha iyi anlayacağız.