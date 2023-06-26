Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Kaygılı bayram

Kurban bayramı geldi.

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faiz artırması, asgari ücretin 11 bin 402 lira olması, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artı ve emeklilere yapılacak enflasyon oranındaki zam ile gün sayısı göze alınarak yapılacak olan düzenleme milyonlarca insanı mutlu etmeye yetmiyor.

Çünkü ne yaparsanız yapın, eğer ülkede ekonomi rayında değilse, enflasyon ne yapılırsa yapılsın düşürülemiyorsa, dövizin ateşi hiç sönmüyorsa, fiyat artışlarının binlerce kalem üründe önlenemiyorsa kimsenin bayram heyecanı yaşamasını beklemek hayal olur.

Eskiden de yokluk vardı, eskiden de dar gelirlilere bayramların yaklaştığı günlerde burukluk çökerdi ama hiç bu kadar çaresiz, hiç bu kadar umutsuz değildi insanlar.

Şöyle bir çevremize bakalım.

Adana'da kurban bayramı yaklaştığında kentin dört bir yanını kurbanlıklar sarar, kurban satış noktalarında inanılmaz kalabalıklar olurdu. Öyle ya da böyle vatandaşlar, Allah yoluna bir kurban kanı akıtmak için günler, haftalar öncesinden hesabını kitabını yapar ve bir köşeye ayırdığı paralarda kurban kesmeye niyetlenirdi.

Şimdi öyle mi ama…

Bırakın dar gelirliyi orta gelire sahip insanlar bile kara kara düşünüyor nasıl eder de kurban kesebilirim diye.

Çünkü kurbanlıklar ateş pahası.

Küçükbaş hayvanların ortalama fiyatı 8 ila 13 bin lira arasında değişiyor.

Büyükbaş hayvanlara zaten kimsenin gücünün yetmesi mümkün değil.

Eğer 7-9 hisse değilseniz normal kiloda bir büyükbaş haytanın fiyatı en az 70-80 bin lira civarında.

Belediyeler kurban kesim ve satış noktalarını belirlemiş. Kurban hayvan satıcıları belediyelere kira ödeyerek bu yerlerde satış yapmaya başladılar.

Şimdi kurban kesecek olman dertli de kurbanı satanlar dertsiz mi?

Onları dinlemeye kalksanız, varınızı yoğunuzu vermeye kalkışırsınız.

Yem parası ayyuka çıkmış, nakliye ücretleri cep yakıyor, gelirken ayrı fiyat giderken ayrı fiyat.

Nedeni de sürekli artan akaryakıt fiyatları.

Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur da çok dertli.

Başkan Yağmur'a bir dokunduk bin ah işittik. Başkan ile ilgili geniş yazımı önümüzdeki günlerde yazacağım. Şimdi kurbanlıklarla olan söylediklerine bir göz atalım.

Yaptıkları araştırmaya göre, bu yıl canlı olarak küçük baş koyunun kilosu 125 liradan, keçi 115 liradan, büyükbaş tosun 140 liradan satılacak. Büyükbaş hayvanın kesim ücreti 2 bin 100 lira olurken, küçükbaş hayvanlar için 300 lira olarak belirlendi. Kasaplar kıymanın kilosunu 7 liradan çekecekler.

Başkan Saruhan Yağmur, bayram öncesinde belediyelerin kurban satış ve kesim yerlerini belirlerken, oda olarak fikirlerinin alınmamasına da tepki gösteriyor.

Kurbanlıkların dışında piyasada da bayram canlılığı gözlenmiyor. Anne babalar çocuklarına bayramlık almak için hesap kitap yapmaya devam ediyor. Çoğu aile ramazan bayramında alınan kıyafetleri bu bayramda da çocuklarına giydirmenin peşinde.

Yukarda sadece bir bölümünü sıralamaya çalıştığım nedenlerden dolayı bu bayramda yine buruk, yine heyecansız geçiyor.

Dileriz bundan sonraki bayramlarda herkesin yüzünün güleceği bir ortama kavuşmamız.

Herkesin bayramı kutlu olsun.

Sağlıklı, esenlikle, mutlulukla geçecek bir bayram diliyorum.

En azından bu dileğimi doya doya ve fazlasıyla yapabiliyorum ekonomiyi düşünmeden.