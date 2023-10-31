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Vatandaşa gelince vergiyi kökle

Ben bunu anlamıyorum… Deprem oldu, çok büyük acılarla beraber çok yüklü parasal bir maliyet birlikte geldi. Herkesten fedakarlık yapması istendi. Eyvallah…

“Türkiye Tek Yürek” deprem yardım kampanyasında 115 milyar lira toplandı. Yetmedi.

Üç haneli vergiler KDV, ÖTV, MTV'nin yanı sıra şirketlerin Kurumlar Vergisi'nde artışa gidildi. Kesmedi. Nitekim 1.1 trilyon liralık ek bütçeyle ilave harcama ve sınırsız borçlanma yetkisi alındı.

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Buna karşılık TBMM'de görüşülen 2024 Bütçe Kanunu tasarısında toplam vergi gelirinin yüzde 27'sine yaklaşan tutardaki alacaktan vazgeçildi. İtirazlar karşılık bulmadı. Sorular cevaplanmadı.

Madem paraya ihtiyacın var niye şirketlere göre değişiyor hikaye? Destek mi vermek istiyorsun? Onun için yap ayrı bir düzenleme…

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Az buz da değil… 2024 bütçesinde hedeflenen 8 trilyon 437 milyar liralık vergi gelirine karşılık vergi imtiyazı-ayrıcalığı-istisna ve muafiyeti kapsamındaki vergi harcamaları 2 trilyon 210 milyar lira… Açıklanan ek bütçenin iki katı tutarında…

2023'teki 994 milyar liralık istisna ve muafiyetlerin yüzde 100'ünü geçecek bir artış yapıldı. Madem öyle dolaşma ortada paraya ihtiyacım var diye…

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Yine açıyı değiştirelim… 2024 bütçesinde Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'ndan sonra en yüksek ödenek deprem gerekçesiyle Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na ayrıldı. Bu parayla bölgedeki yaraların sarılması amaçlandı.

2024 bütçesinde AFAD'a ayrılan ödenek 671 milyar lira… İmtiyaz ve istisnayla vazgeçilen vergilerin tutarına tekrar bakalım. Tam 2.2 trilyon lira… AFAD'ın ödeneğinin üç katından fazla…

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2024 Bütçe Kanunu Teklifi ekindeki rakamlara göre 2025 bütçesinde 10.8 trilyon lira vergi geliri öngörülürken vazgeçilecek vergi tutarı 2024'e göre 600 milyar lira artışla 2.8 trilyona yükseliyor.

2026'da ise 12.9 trilyon lira vergi geliri hedefine karşılık bunun yüzde 25'i düzeyinde 3.2 trilyon lira vergiden vazgeçilmesi yer alıyor. İlla vazgeçecekler yani…

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O zaman neden kapsamlı bir vergi reformu yapılmaz? Çalışmaya mı üşeniyorlar? Yoksa şartlar değişirse şirketlere özel terzi usulü uygulamada zorluklar çıkar diye mi düşünüyorlar?

İktidara yakın iş insanlarına sağlanan istisnalar ve yatırımlardaki KDV, ÖTV, Kurumlar Vergisi muafiyetleri, yandaş vakıflara tanınan vergi imtiyazları, bu vakıflara bağış yapanlara getirilen vergi muafiyetleri, Kur Korumalı Mevduat uygulamasından elde edilen milyarlık kazançlar ve faiz gelirine sağlanan avantajlar bunlar…

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İktidar kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyor. Toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyor.

Para bitince de lüks harcamalarını kısmayıp, yine millete yükleniyor. Düzenin acilen değişmesi gerekiyor!