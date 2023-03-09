PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bradley etkisi

Temkinli/ölçülü bir karakterim var…

Tüm ihtimalleri ve riskleri göz önünde bulundurup ona uygun şekilde tedbirli davranırım, konuşurum, yazarım…

Temkinli olmak pişmanlığı azaltır çünkü…

Konfüçyüs der ki: “Uzağı düşünmeyen insan, acıyı yanı başında bulur.”

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını “bizim mahalle” kesin zafer olarak yorumluyor. Kağıt üzerinde, hele İmamoğlu ve Yavaş'ın bulunması seçimin “galibiyetle” sonuçlanacağına olan umudu artırıyor. Gerçek öyle mi olacak?

Kimsenin mutluluğuna engel olmak istemem! Ama bu işin, Türk'ün Türk'e propagandasına/ monologuna dönüşmesi tehlikesi var. Kendi mahallenizde seçimi kazanmanız, genel seçimi alacağınız anlamına gelmez. 2007'den 2018'e coşkulu mitingler yaşanmadı mı? Toplumsal cazibe yanlılığına kapılmamak şart… Hiçbir seçim “çantada keklik”/ o denli kesin değildir…

Mesela:

★★★

Bradley etkisinden bahsedeceğim…

ABD'de Afro-Amerikan/ siyahi bir adayın, beyaz bir adayla yarıştığında toplumsal coşkunun–anket sonuçlarının, seçim sonuçlarıyla farkını açıklamaya çalışan kuramdır…

1982 yılında Kaliforniya Valiliği seçiminde anketlerin tümünde önde olmasına karşın seçimi yitiren Tom Bradley'e atfedilmiştir kuram. Şöyle:

Uzun zamandır Los Angeles belediye başkanlığı görevini yürüten Tom Bradley, Demokratik Parti'den aday oldu. Karşısında ise Cumhuriyetçi Parti'nin adayı beyaz George Deukmejian vardı. Seçimden birkaç gün önceki son anket sonuçlarına göre Bradley kesin zafer kazanıyordu. Hatta San Francisco Chronicle gazetesi erken baskısında Bradley'in kazandığını manşet yaptı. Sandıklar açılınca gerçeğin öyle olmadığı görüldü.

Bradley neden kaybetti?

Aslında bu sonucu başkan adayı Deukmejian'ın kampanya yöneticisi Bill Roberts seçimden bir ay önce açıkladı:

-“Seçmenlerin büyük kısmı anketlerde, ırksal önyargıları ortaya çıkmaması amacıyla diğer adaya oy vereceklerini söylemektedir!”

Robert'e çok kızıldı, görevinden bile alındı! Ancak gerçek onun dediği gibi çıktı; “kararsızlar” blok halinde Deukmejian'a oy verdi.

Keza: Bradley'e oy vereceğini söyleyen kimi seçmenler de sandığa gitmedi.

Kaliforniya Üniversitesi Afro-Amerikan çalışmaları yapan Prof. Charles Henry, seçimi titizlikle inceledi ve makalesinde ırk faktörünün Bradley'in yenilgisinde temel etken olduğu sonucuna vardı.

-Toplumsal baskılar nedeniyle bazı beyaz seçmenler, ırkçı gözükmekten korktu ve sandıkla baş başa kaldığında gerçek tercihini ortaya koydu!

Her seçimde mutlak Bradley etkisinin yaşanacağını söylemek yanıltıcı olur. Bu örneği, temkinli olma uyarısı için verdim…

★★★

Seçim başarısında birçok etken var kuşkusuz. Güvenlik politikaları bunlardan biri. Mesela:

ABD, 4 Kasım 1980 tarihinde sandık başına gidiyordu.

Seçimden önce Ronald Reagan'ın seçim kampanyası yöneticileri; William Casey, Laurence Silberman ve George HW Bush Paris'e gitti. Humeyni'nin kurmaylarıyla buluştu. Konu, Tahran kentindeki ABD büyükelçiliği binasından bir yıl önce “esir alınan” 52 rehinenin kaderiydi!

Başkan adayı Reagan'ın ekibi İranlılara şu teklifi yaptı:

-“Esirleri seçimden sonra bırakın. Bunu karşılığında iktidara geldiğimizde ambargoyu kaldırırız. İlk anda F-4 Phantom II uçak lastikleri ve yedek parçaları veririz…”

Esirler erken bırakılırsa olumlu havayı arkasına alan Jimmy Carter seçimi kazanacaktı belki de… (Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin, Başbakan Bülent Ecevit'e artı yüzde 8 oy getirdiğini anımsatırım!)

Tahran'daki esirler, Reagan'ın 20 Ocak 1981'de göreve başladığı saatte serbest bırakıldı!

Goethe der ki; “tedbir, hileye akıllıca karşı çıkar.”

Seçimler öncesi akılcı olmayı göz ardı etmeyiniz.