Yekta Güngör Özden
Yekta Güngör Özden
yektagozden@sozcum.com
Yayınlanma: 24 Nisan 2023
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Yazarlar - Yekta Güngör Özden

ATATÜRK

Kucak açıp güneşle süslenen çiçeklerle

Gökyüzü yıldızlardan oluşan sonsuz bahçe.

Adımları önünde ne dağ kaldı, ne deniz

Koşturdu rüzgâr gibi engin maviliklere.

 

Yaşamı örnek bize, başlıbaşına destan

Nereye el atmışsa kazandırdı şeref, şan.

Kalmadı önünde hiç baş eğmeyen bir düşman

Cumhuriyeti kurdu göğsünü gere gere.

 

Ayyıldızın ışığı aydınlattı ülkeyi

Dost, düşman saygı ile tanıdı TÜRKİYE'yi.

Tarihin çöplüğüne attı ağayı, beyi

Uygarlığı yeğledi örnekler vere vere.

 

“Bağımsızlık, özgürlük ödün verilmez ilke,

Bilim sanat, sporla gönenecek tüm ülke”

Diyerek çağdaşlığı amaçladı her işte,

Bağnazlığı, boşluğu yerlere sere sere.

 

Yurttaşlık, yurtseverlik O'nun can değerleri

Uygarlıkla donattı yurdumuzda her yeri

ATA'mız, Önderimiz, bayrağımın gönderi

Ulusumun örneği yabancı ülkelere.

Yekta Güngör ÖZDEN

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