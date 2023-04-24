ATATÜRK
Kucak açıp güneşle süslenen çiçeklerle
Gökyüzü yıldızlardan oluşan sonsuz bahçe.
Adımları önünde ne dağ kaldı, ne deniz
Koşturdu rüzgâr gibi engin maviliklere.
Yaşamı örnek bize, başlıbaşına destan
Nereye el atmışsa kazandırdı şeref, şan.
Kalmadı önünde hiç baş eğmeyen bir düşman
Cumhuriyeti kurdu göğsünü gere gere.
Ayyıldızın ışığı aydınlattı ülkeyi
Dost, düşman saygı ile tanıdı TÜRKİYE'yi.
Tarihin çöplüğüne attı ağayı, beyi
Uygarlığı yeğledi örnekler vere vere.
“Bağımsızlık, özgürlük ödün verilmez ilke,
Bilim sanat, sporla gönenecek tüm ülke”
Diyerek çağdaşlığı amaçladı her işte,
Bağnazlığı, boşluğu yerlere sere sere.
Yurttaşlık, yurtseverlik O'nun can değerleri
Uygarlıkla donattı yurdumuzda her yeri
ATA'mız, Önderimiz, bayrağımın gönderi
Ulusumun örneği yabancı ülkelere.
Yekta Güngör ÖZDEN