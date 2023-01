PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Allah’ın bildiğini kuldan saklarım diyorsunuz ama…

AKP iktidarı tepkiler üzerine derhal harekete geçti, ev sahiplerinin insafsız olanlarına parmak sallayarak, “Kira artışları en fazla yüzde 25 olacak. Üzerinde para isteyeni bize bildirin, canlarına okuyalım” dedi.

Ev sahipleri korktu, kiracılar pek rahatladı!

Rahatlayan kiracılardan biri işyerinde çalan telefonu açtı. Dükkan sahibiydi, malum hayat pahalılığı, enflasyon, kirayı artıralım dedi. Kiracı elbette, ben size ayda 5 bin lira ödüyorum, siz ne kadar istiyorsunuz diye sordu. Dükkan sahibi, ‘altı' dedi. Kiracı seviniyordu ki dükkan sahibi cümlesini tamamladı: Altı bin dolar istiyorum!

Uzaylıların ekonomi yönetimi ve zincir market zamları yüzünden inim inim inleyen zavallı milletimiz isyan etti! AKP iktidarı derhal devreye girdi, çok sert tepki gösterildi. Cezalar kesildi, market şubeleri kapatıldı.

Marketler anında yola geldi fiyatlar öyle hızlı düştü ki, altında kalanlar oldu(!) Misal gramajı azatılmış bir paket bisküvinin fiyatı 8 lira 55 kuruştan 8 lira 50 kuruşa kadar indi!

Boş tost, boş baklava, boş gözleme yiyordu millet. Boş haberleri çoğalınca iktidara yakın medya savunma pozisyonu aldı! Boş diyenler vatan haini ilan edildi. İktidar derhal harekete geçti tostçu, baklavacı, gözlemeci hizaya girdi. O günden bu yana boş fiyatına tepeleme antep fıstığı dolu baklava ile kahvaltı yapıyoruz!

ENAG enflasyon yüzde 170 diyordu. Yandaş medya görevi gereği, “Ne enflasyonu, yeni ekonomik modelimiz süper. Siz bizi bırakın da Yeni Zelanda'nın, Yeni Gine'nin, Yeni Kaledonya'nın enflasyonuna bakın” şeklinde haberler yaptı. TÜİK karanlık lobilere fena gol attı, enflasyon küt diye yüzde 64'e düştü!

AKP iktidarı ve yakın medyası nerede pürüz var, tek hamlede hallediyor yani(!)

Geçen cuma karne günüydü mesela. Kasapta çekim yapan bir haber kanalında ‘annem bana karne hediyesi et aldı' diyen çocuk haberi yayınlandı.

İktidara en yakın gazete derhal kasaba koştu. Mahallenin şen kasabı, “O ailenin evleri var, arabaları var. Çocuğun babasının işleri çok iyi. Haftanın 2-3 günü et almaya gelirler” diye ailenin mal varlığının dökümünü verip basın açıklaması yaptı!

Muhabirler kasaptan çıkıp çocuğun annesine gitti. Anne de mühim açıklamalar yaptı, “Bizi seçim malzemesi yaptılar! Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler. Evimiz var, arabamız var, dükkanımız var. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gayet rahat. Babası her istediğini alır” dedi.

Haberin yayınlandığı televizyon kanalı muhabiri işten attı, kamuoyuna açıklama yaptı.

Et yiyemeyen, anne babası et alamayan başka çocukları, hatta okullarına aç gidip aç dönen çocukları bilemiyorduk ve zaten onlarla da kimse ilgilenmiyordu ama, “Annem bana karne hediyesi et aldı” diyen çocuk haberinin gerçek değil, bir algı operasyonu olduğu kesindi(!)

Devletiyle, basınıyla, kasabıyla el ele verilmiş, derin araştırmalar yapılmış, sonuçlar yüzlere tokat gibi vurulmuştu!

***

Bu arada haber sitelerinde bir haber yayınlandı…

Haberin kaynağı İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ydı, şöyle diyordu: Kırmızı ete yılbaşından bu yana 3 kez zam geldi!

Yılbaşından bu yana diye başlayan açıklama ne zaman yapıldı peki?

9 Ocak 2023'te… Yani sadece 9 günde ete 3 kez zam gelmişti!

Kasapların Başkanı ayrıca şunu da dedi: Satışlar yüzde 50 düştü. Kısa süre önce bir kasaba en çok 700 lira elektrik faturası geliyordu şimdi en az 12 bin lira. Et fiyatlarındaki artış devam edecek!

Gerçekler için çırpınan iktidara yakın basının çabalarından, muhabirin kovulmasından, kanalının açıklama yapmasından, AKP iktidarının sütten çıkmış ak kaşık haline gelmesinden sonra et fiyatları ne oldu acaba diye baktım.

Bırak karne hediyesi eti, bir zamanlar bedavaya alınan kemiğin yarım kilosu bile 38 lira 50 kuruş olmuş!

Yani kardeşim yırtsanız kendinizi Allah'ın bildiğini kuldan saklayamazsınız… Şuraya yazıyorum, böyle giderse gelecek karnede bazı anneler çocuklarına et değil kemik alabilecek ancak!