PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Usta, eti senin kemiği benim!

AKP iktidarına yakın gazete ve televizyonlarda bir haber yayınlandı…

Haberlerin başlığı aşağı yukarı aynıydı…

* Kırmızı et fiyatlarında rekor indirim!

* Bakanlık Ramazan ayı öncesi düğmeye bastı! Fiyatlar düşüyor.

* Et fiyatları 150 liraya iniyor!

* Et fiyatlarında akıl almaz indirim. Fiyatlar 50 lira birden düşecek!

Ortak haberin kaynağı Sabah gazetesiymiş, şu bilgiler veriliyor…

“Ramazan ayı öncesi et fiyatları için hükümet harekete geçti. Geçen yıl 77 lira olan kıymanın kilosu 180 lirayı buldu. Yılbaşından bugüne yüzde 33 artış oldu. Depremin ardından fiyatlar yeniden zamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan karkas et ithal edilecek. İthalatla piyasada 180 lirayı bulan ve artışı devam eden karkas etin kilosunun 145-150 lira arasına düşmesi bekleniyor. İthal edilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarında 120 liradan satılacak.”

Henüz Avrupa ve Güney Amerika'dan et met gelmedi ama Türkiye'ye pembe gözlükle bakan iktidar kanadında indirim şahaneydi.

***

Pembe gözlük bulamadıkları için kara kara bakanların tarafında ise durum çok farklı…

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayısı azaldı, hızlı düşüş devam ediyor.

Türkiye'nin toplam hayvan varlığı 2021'de 75 milyon 759 binken bir yıl içinde 2 milyon 287 bin baş birden azaldı!

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenoğulları mesela, lafı uzatmadan konuştu:

“Ben 40 yıldır bu sektörün içindeyim. Böyle bir dönemi, hayvancılığın böyle bir kıskaç içine düştüğünü hiç görmedim. İşletmelerde, besihanelerde yeterli hayvan yok. Depremin etkileri ve şimdi Ramazan, Kurban bayramları ile turizm sezonu da geliyor. Tüketici ise zaten et alamıyor!”

Tüketici zaten et alamıyor!

Kim söylüyor bunu? Türkiye hayvancılığına yön veren birliğin başındaki isim.

***

Sözcü Televizyonu'nda haber yaptık. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımız mahalle kasaplarına gitti. Kasaplarla, et alamayan, alsa da kuyumcudan gram altın alır gibi davranan yurttaşlarla konuştu.

Muhabir arkadaşımız mesela dünya liderimizin tabiriyle bir eline 200 liracık, diğerine de bir dilimcik bonfle aldı. Bir dilimin fiyatı buydu çünkü!

Mahalle kasabı bir örnek verdi. Anlatırken bile üzgündü, utanıyordu: Geçenlerde bir müşterimiz 90 gram kıyma aldı.

Durumun çok zor olduğunu söyleyen kadın müşterilerden biri ise tanık olduğu sahneyi aktardı: Bir kadına rastladım. Ay başında bir kilo kıyma alıp 8'e böldürüyormuş.

***

Hala var mı bilmem. Eskiden yaz tatillerinde sokakta köpek taşlamasınlar diye anne babalar mahallenin berberine, bisiklet tamircisine, tesisatçısına, camcısına elinden tutup, “Usta eti senin kemiği benim” diyerek oğlanı teslim ederdi.

Dünya liderimizin bir lakabı da Usta ya! Aklıma geldi, merak ettim…

90 gram kıyma alır hale gelen bu milleti, ‘eti senin kemiği benim' diyerek kim teslim etti acaba?