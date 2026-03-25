Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan araç kiralama ihalesi, teknik şartnamede yer alan 2024 model ve azami 50.000 km sınırlaması nedeniyle iptal edildi. Başvuru sahibi Tip Yapı Nakliye, bu şartların ihaleye katılımı daralttığını ve rekabeti engellediğini savundu.

“KAMU ZARARINA YOL AÇAR”

İhale, şehir içindeki park, mesire alanları, yeşil alanlar ve fidanlıklarda kullanılacak 6 aracın kiralanmasını kapsıyordu. 1 adet tenteli kamyonet, 3 adet açık kasalı kamyonet ve 2 adet arazi binek aracı için model yılı 2024 ve üstü, kilometre ise en fazla 50 bin olarak belirlenmişti. Başvuru sahibi, bu düzenlemenin ihaleye katılımı sınırladığını ve kamu zararına yol açabileceğini iddia etti.

İdare ise araçların yüksek kilometreli olmasının işlevselliği azaltacağını, araçların faydalı ömrü ve bakım maliyetleri nedeniyle model sınırlamasının gerekli olduğunu savundu. Ancak Kurul, idarenin gerekçelerinin objektif verilere dayanmadığını ve deprem sonrası çalışmalarla ilişkili olmadığını vurguladı.

KURUL İHALEYİ İPTAL ETTİ, BAŞVURU BEDELİ GERİ ÖDENECEK

Kamu İhale Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” ve “Şartnameler” maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni inceledi. Kurul, teknik şartnamenin rekabeti engellediğine, başvuru sahibinin iddialarının haklı olduğuna karar verdi. Ayrıca 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uyarınca hizmet alımı suretiyle edinilecek araçlarda, ekonomik olması durumunda model yılı eski araçlara öncelik verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kurul, ihalenin iptaline oybirliğiyle karar verdi ve başvuru sahibinin ödenen 64.652 TL’lik başvuru bedelinin iadesini kararlaştırdı. Karar, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde dava edilebilecek.