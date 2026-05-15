Konya polisi, uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen tarihi eser kaçakçılığı şebekesine yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, örgütün yurt dışındaki müzayede evleri ve yabancı şirketler aracılığıyla finans ağı oluşturduğu belirlendi. Teknik takip ve fiziki incelemeler sonucunda ABD, Hollanda ve İsviçre’de faaliyet gösteren 4 müzayede evi ile 2 yabancı şirket üzerinden örgüt üyelerinin hesaplarına toplam 204 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Ayrıca aktarılan paraların bir kısmının, daha önce tarihi eser kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan kişilerin banka hesaplarına yönlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında uluslararası kaçakçılık ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 kişinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 417 sikke, 154 tarihi obje, tarihi eser niteliğinde 3 kitap, 10 dedektör, 2 tabanca, 2 şarjör ve 67 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

