İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 77 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
47 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edildi.
Şüphelilerden 47’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.