Altın fiyatları piyasalardaki gelişmeleri yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 ek vergi getirme kararı ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerin etkisiyle altın fiyatları rekor tazeledi. 27 Mart Perşembe günü 3 bin 59 dolara ulaşarak rekor kıran altın fiyatları, dün haftanın son işlem gününde 3 bin 86 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

3 AYDA 18 KEZ REKOR KIRDI

Dolar/TL kurundaki sakin seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle gram altın dün yüzde 1 artışla 3 bin 769 lira seviyesine yükseldi. Bunda, jeopolitik riskler ve artan belirsizliğin yanı sıra 'ekonomilerdeki durgunluk endişesi' ve 'ABD'nin yeni gümrük vergisi planlarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler' tetikledi. Böylece, yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazandı; bu yıl tam 18 kez rekor kırdı.

1986'DAN BU YANA EN İYİ PERFORMANS

Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk defa psikolojik sınır 3 bin doları kırdıktan sonra, değerli metalin yeni rekorlara kapı araladı.

Değerli metal ayrıca, yılın ilk çeyreğinde yüzde 17'nin üzerinde değer kazanarak 1986'dan bu yana en iyi çeyreklik performansına doğru koşuyor.

ABD merkezli aracı kurum RJO Futures'ın kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, Trump tarifelerine dikkat çekerek, "Kısa süre içinde altının 3 bin 100 dolara ulaşacağını görüyoruz ve ana belirleyen Trump'ın tarife planları etrafındaki belirsizlikten kaynaklanan güvenli liman alımları" değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKALARININ REZERVLERİ

Diğer yandan, Trump tarife belirsizliği, ABD'nin bütçe açığı merkez bankalarının belirsizlikleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezervlerinin artması altına destek veren faktörlerden oldu.

Çin ve Hindistan gibi bazı Batılı olmayan ülkelerin merkez bankalarının da altın alımlarını ABD'nin olası yaptırımlarına karşı kendilerini jeopolitik olarak korumak için kullanmak istemesi de altının fiyatını yön vren faktörler arasında yer aldı.