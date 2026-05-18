2021 yılında arkeoloji dünyası, Mısır’ın Luksor kentinde "yüzyılın keşfi" olarak nitelendirilen bir olayla sarsıldı. Firavun III. Amenhotep tarafından kurulan ve Aten olarak adlandırılan bu yerleşim yeri, binlerce yıl boyunca Nil kıyısındaki kumların altında neredeyse kusursuz bir şekilde korundu. Bugün "Mısır’ın Pompeii’si" olarak anılan bu antik şehir, Firavunlar dönemindeki gündelik hayata dair bildiğimiz her şeyi güncelliyor.

KUMLARIN ARASINDAN YÜKSELDİ

Firavun III. Amenhotep döneminde, Mısır’ın en ihtişamlı yıllarında inşa edilen bu şehir, binlerce yıl boyunca Nil’in batı kıyısındaki kumların altında gizli kaldı. Dr. Zahi Hawass ve ekibi aslında Tutankhamun’un defin tapınağını arıyordu; ancak kazma vurdukları her yerden kerpiç duvarlar yükselmeye başlayınca, karşılarındaki yapının devasa bir şehir olduğunu anladılar.

KUMLARIN ALTINDA ZAMANIN DONDUĞU YER

İtalya’daki Pompeii, küller altında donup kalmıştı; Aten ise kumlar altında zamanın donduğu bir yer. Şehrin sokaklarında yürürken sanki az önce insanlar oradaymış gibi bir his uyanıyor:

Eksiksiz Odalar: 3 metre yüksekliğe kadar ulaşan duvarlar, sanki sahipleri birazdan dönecekmiş gibi duruyor.

Mutfaktaki İzler: Fırınlar, saklama küpleri ve hatta içinde pişmiş etiyle duran kaplar bulundu.

Üretim Atölyeleri: Dokuma tezgahları, metal işleme aletleri ve cam yapım kalıntıları, buranın sadece bir konut değil, dev bir sanayi merkezi olduğunu gösteriyor.

GİZEMLİ ZİKZAK DUVARLAR

Şehrin mimarisinde dikkat çeken en sıra dışı detay, bölümleri birbirinden ayıran zikzak duvarlar. Bu tasarım, antik Mısır mimarisinde nadir rastlanan bir güvenlik ve estetik anlayışını temsil ediyor. Şehir; idari mahalleler, üretim alanları ve yerleşim bölgeleri olarak titizlikle planlanmış.

KRALLARIN DEĞİL HALKIN HİKAYESİ

Bugüne kadar antik Mısır denince aklımıza hep görkemli piramitler ve altın maskeli firavunlar gelirdi. Ancak Aten bize sıradan insanların hikayesini anlatıyor. Bir işçinin sandaletinden, bir terzinin iğnesine kadar her detay, 3.400 yıl önceki günlük yaşama dair eşsiz bir döküm sunuyor.

Aten, sadece bir arkeolojik alan değil; insanlık tarihinin bir dönemini olduğu gibi saklayan dev bir arşiv. Bugün Luksor’da kumların arasından yükselen bu kerpiç duvarlar, geçmişin sesini günümüze taşımaya devam ediyor.